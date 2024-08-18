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        Bilecik'te uyuşturucu ele geçirildi

        Bilecik'te narkotik ekiplerinin yaptığı uygulamada, üzerinde esrar bulunan 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 15:24 Güncelleme: 18.08.2024 - 15:25
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        Bilecik'te uyuşturucu ele geçirildi
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        Bilecik'te narkotik ekiplerinin yaptığı uygulamada, üzerinde esrar bulunan 2 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı.

        Kent merkezinde uygulamada, 2 kişinin üzerinde bir miktar sentetik esrar maddesi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmaktan" yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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