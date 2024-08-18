Bilecik'te uyuşturucu ele geçirildi

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmaktan" yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

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