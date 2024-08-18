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        Bilecik'te ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 21:15 Güncelleme: 18.08.2024 - 21:26
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        Bilecik'te ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

        S.B. yönetimindeki 07 EB 765 plakalı ticari araç, Bozüyük-İnegöl kara yolunun Ormangüzle mevkisinde, E.B. idaresindeki 34 KFV 206 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan D.U.B, N.T.U. ve Ö.B. yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Bozüyük İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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