Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te bu yıl 221 ton bal üretimi bekleniyor

        Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün "Modern ve Teknik Arıcılık Yolunda Bilecik Kovan Dağıtım Projesi" ile kovan ve bal üretiminin arttığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 14:03 Güncelleme: 19.08.2024 - 14:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te bu yıl 221 ton bal üretimi bekleniyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün “Modern ve Teknik Arıcılık Yolunda Bilecik Kovan Dağıtım Projesi" ile kovan ve bal üretiminin arttığı bildirildi.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kentte yer alan arı işletmelerinin sağlık taramaları ve bilgilendirme çalışmalarının düzenli olarak yapıldığı kaydedildi.

        Proje ile üreticilere yapılan kovan dağıtımı ve arılarda varroa hastalığı ile mücadele için yapılan ilaç dağıtımı gibi desteklemelerin yapıldığı belirtilen açıklamada, "2018 yılında 11 bin 800 adet olan kovan sayısı 2024 yılında 25 bin adete ulaşmıştır. Bunun yanında bal üretimi ise 88 tontan 221 tona çıkmıştır. Bal, balmumu, arı sütü, polen ve propolis gibi ürünler ekonomik değeri yüksek, insan sağlığı ve beslenmesi açısından önemli gıda maddeleridir. İlimizdeki arı işletmelerine yönelik risk esasına dayalı resmi kontroller müdürlüğümüzce yürütülmektedir ve denetimler yıl boyu aralıksız devam edecektir." bilgisine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadıköy'deki müzisyen cinayetinde yeni detaylar: Görüntüler ile gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        Kadıköy'deki müzisyen cinayetinde yeni detaylar: Görüntüler ile gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        17 yaşında, ehliyetsiz, ölüme yol açtı, serbest kaldı!
        17 yaşında, ehliyetsiz, ölüme yol açtı, serbest kaldı!
        İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı gösteri
        İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı gösteri
        Dini nikahlı eşini sokakta öldüresiye dövdü!
        Dini nikahlı eşini sokakta öldüresiye dövdü!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        İstanbul'un deprem raporu!
        İstanbul'un deprem raporu!
        Eşiyle tatilde
        Eşiyle tatilde
        Bakan Şimşek'ten elektrikli araç yatırımı açıklaması
        Bakan Şimşek'ten elektrikli araç yatırımı açıklaması
        Yayla evi kundaklandı: Yangında çift ile kuzenleri öldü, 3 kişi gözaltına alındı
        Yayla evi kundaklandı: Yangında çift ile kuzenleri öldü, 3 kişi gözaltına alındı
        Babasının düğününde coştu
        Babasının düğününde coştu
        Podcast'te 125 milyon dolarlık imza
        Podcast'te 125 milyon dolarlık imza
        Cimbom, İsviçre'de avantaj peşinde!
        Cimbom, İsviçre'de avantaj peşinde!
        Bakan Memişoğlu'dan maymun çiçeği virüsü açıklaması
        Bakan Memişoğlu'dan maymun çiçeği virüsü açıklaması
        Çocuk muamması
        Çocuk muamması
        Ispartalı Sakine teyzenin 'pembe' hayatı
        Ispartalı Sakine teyzenin 'pembe' hayatı
        Scholz: Yarı iletkenler 21. yüzyılın petrolüdür
        Scholz: Yarı iletkenler 21. yüzyılın petrolüdür
        Fenerbahçe’den Cristian Medina hamlesi
        Fenerbahçe’den Cristian Medina hamlesi
        Nafaka ödememek için 'öldü'
        Nafaka ödememek için 'öldü'
        Galatasaray, Ismail Jakobs için teklifte bulundu
        Galatasaray, Ismail Jakobs için teklifte bulundu
        Musk: Bu yolun sonu ekmek kuyrukları
        Musk: Bu yolun sonu ekmek kuyrukları

        Benzer Haberler

        Türkiye'de sadece Bilecik'te yetiştirilen şerbetçi otu hasat ediliyor
        Türkiye'de sadece Bilecik'te yetiştirilen şerbetçi otu hasat ediliyor
        Bilecik'te avcıların bulduğu yaralı leylek tedaviye alındı
        Bilecik'te avcıların bulduğu yaralı leylek tedaviye alındı
        Bilecik'te araç sürücülerine yönelik denetimler sürüyor
        Bilecik'te araç sürücülerine yönelik denetimler sürüyor
        Bilecik'te çıkan orman yangını söndürüldü
        Bilecik'te çıkan orman yangını söndürüldü
        Bilecik'te ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Bilecik'te ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Bilecik'te uyuşturucu ele geçirildi
        Bilecik'te uyuşturucu ele geçirildi