Bilecik'te bu yıl 221 ton bal üretimi bekleniyor

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün “Modern ve Teknik Arıcılık Yolunda Bilecik Kovan Dağıtım Projesi" ile kovan ve bal üretiminin arttığı bildirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kentte yer alan arı işletmelerinin sağlık taramaları ve bilgilendirme çalışmalarının düzenli olarak yapıldığı kaydedildi.

Proje ile üreticilere yapılan kovan dağıtımı ve arılarda varroa hastalığı ile mücadele için yapılan ilaç dağıtımı gibi desteklemelerin yapıldığı belirtilen açıklamada, "2018 yılında 11 bin 800 adet olan kovan sayısı 2024 yılında 25 bin adete ulaşmıştır. Bunun yanında bal üretimi ise 88 tontan 221 tona çıkmıştır. Bal, balmumu, arı sütü, polen ve propolis gibi ürünler ekonomik değeri yüksek, insan sağlığı ve beslenmesi açısından önemli gıda maddeleridir. İlimizdeki arı işletmelerine yönelik risk esasına dayalı resmi kontroller müdürlüğümüzce yürütülmektedir ve denetimler yıl boyu aralıksız devam edecektir." bilgisine yer verildi.