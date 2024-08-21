Bilecik'te araç sürücülerine yönelik denetimler sürüyor
Bilecik'te, trafik ekiplerince denetlenen 202 araç sürücüsünün 59'una işlem yapıldı.
Bilecik'te, trafik ekiplerince denetlenen 202 araç sürücüsünün 59'una işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin kent merkezindeki çalışmaları kapsamında, 202 araç sürücüsü kontrol edildi.
Çalışmalarda, kurallara uymadığı tespit edilen 59 sürücüye çeşitli maddelerden toplam 70 bin 177 lira ceza uygulandı.
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