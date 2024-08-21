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        Bilecik'te avcıların bulduğu yaralı leylek tedaviye alındı

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yaralı bulunan leyleğin tedavisine başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 14:12 Güncelleme: 21.08.2024 - 14:18
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        Bilecik'te avcıların bulduğu yaralı leylek tedaviye alındı
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        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yaralı bulunan leyleğin tedavisine başlandı.

        Günüören köyü yakınında yaralı leyleği fark eden Osmaneli Merkez Avcılar Kulübü üyeleri, hayvanı Osmaneli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine getirdi.

        Elektrik akımına kapıldığı belirlenen leylek, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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