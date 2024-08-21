Bilecik'te 2 firari hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ve Söğüt İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışmalarında "kasten ve basit yaralama ile tehdit ve konut dokunulmazlığını ihlal"den 1 yıl 7 ay ile "dolandırıcılık" suçundan 3 yıl hapis cezası bulunan hükümlüleri yakaladı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.