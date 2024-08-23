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        Bilecik'te asayiş

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, polis ekiplerinin yaptığı uygulamada üzerinde uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 12:43 Güncelleme: 23.08.2024 - 12:45
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        Bilecik'te asayiş
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        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, polis ekiplerinin yaptığı uygulamada üzerinde uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bozüyük'te uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı.

        Sokak çalışmasında bir şüphelinin üzerinde yapılan aramada 2 kök kenevir ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak"tan yasal işlem başlatıldı.

        - Bilecik ve Gölpazarı'nda 2 firari hükümlü yakalandı

        Bilecik ve Gölpazarı ilçesinde polis ekiplerince yapılan uygulamada, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Gölpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada "kadına karşı basit yaralama" suçundan 1 yıl 44 gün ile Bilecik'te "banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 4 yıl hapis cezası bulunan hükümlüler yakalanarak, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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