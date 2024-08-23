Bilecik'te asayiş

Gölpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada "kadına karşı basit yaralama" suçundan 1 yıl 44 gün ile Bilecik'te "banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 4 yıl hapis cezası bulunan hükümlüler yakalanarak, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Bilecik ve Gölpazarı ilçesinde polis ekiplerince yapılan uygulamada, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak"tan yasal işlem başlatıldı.

Sokak çalışmasında bir şüphelinin üzerinde yapılan aramada 2 kök kenevir ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.