Pazaryeri'nde devrilen 3 tekerlekli elektrikli motosikletteki 2 kişi yaralandı
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
İlçe pazarına gitmek için yola çıkan Nizamettin Y. idaresindeki 3 tekerlekli elektrikli motosiklet, Pazaryeri-Bursa kara yolunun 2. kilometresinde devrildi.
Motosiklet sürücüsü ve yanındaki oğlu Serdar Y'nin yaralandığı kaza yerine, çevredekilerin ihbarı üzerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, motosiklete arkasından çarparak kazaya yol açtıktan sonra kaçtığı iddia edilen otomobil sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.
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