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        Pazaryeri'nde devrilen 3 tekerlekli elektrikli motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 11:59 Güncelleme: 24.08.2024 - 12:00
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        Pazaryeri'nde devrilen 3 tekerlekli elektrikli motosikletteki 2 kişi yaralandı
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        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        İlçe pazarına gitmek için yola çıkan Nizamettin Y. idaresindeki 3 tekerlekli elektrikli motosiklet, Pazaryeri-Bursa kara yolunun 2. kilometresinde devrildi.

        Motosiklet sürücüsü ve yanındaki oğlu Serdar Y'nin yaralandığı kaza yerine, çevredekilerin ihbarı üzerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri, motosiklete arkasından çarparak kazaya yol açtıktan sonra kaçtığı iddia edilen otomobil sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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