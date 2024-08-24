Bilecikli Lefke bezi üreticisi kadınlar, ipek dokumacılığını da yeniden canlandıracak
MUHSİN ARSLAN - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 1900'lü yılların başlarından itibaren dokunan ve ilçenin eski adıyla anılan Lefke bezi üretiminin yeniden canlandırılmasının ardından, kadınların evlerinde ipekten ürünler yapabilmesi için proje yürütülecek.
MUHSİN ARSLAN - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 1900'lü yılların başlarından itibaren dokunan ve ilçenin eski adıyla anılan Lefke bezi üretiminin yeniden canlandırılmasının ardından, kadınların evlerinde ipekten ürünler yapabilmesi için proje yürütülecek.
Lefke bezi üretiminin yeniden hayata geçirilmesiyle bu ürün, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri" çalışmaları kapsamında il envanterine kaydedildi, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret tescili yapıldı.
Osmaneli Belediyesi ile Osmaneli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi öncülüğünde kadınlar kurslarda öğrendikleriyle, geleneksel el dokuma atölyelerindeki tezgahlarda pamuktan ürettikleri peşkir, peştamal, kese ve otantik çanta gibi hediyelik eşyaları satarak gelir elde ediyor.
Üretimi zenginleştirmek için hazırlanan "Osmaneli'nde İpek Dokumacılığı ile Kaybolan Bir Mirası Yeniden Canlandırma Projesi" kapsamında 30 kadın, evlerinde dokuma tezgahlarında ipekten şal, eşarp ve konfeksiyon ürünleri dokuyacak. Bunlar, kooperatif aracılığıyla gerek e-ticaretten gerekse diğer pazarlama alanlarından satılacak.
Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, AA muhabirine, Lefke bezi üretimine bu sene coğrafi tescil verilmesinin hem Bilecik hem de ilçe için önemli bir gelişme olduğunu söyledi.
Ürün çeşitliliğini artırmak istediklerini belirten Torun, "Osmaneli tarihinde ipek böcekçiliği ön plana çıkıyor. Hatta şu an kullandığımız konakların hepsinde ipek böceği yetiştiriciliği yapılmış. Tekrar bunu hareketlendirmek istiyoruz." dedi.
Torun, üreticisinin gelirini artırmak için Lefke bezine göre alıcısı daha fazla olan ürün arayışına girdiklerini, bundan dolayı ipek dokumacılığa yöneldikleri anlattı.
İpek dokumacılığın dünya genelinde rağbet görmüş bir sektör olduğunu dile getiren Torun, Lefke bezinin yanında bu üretimi de yaparak ilçenin tanıtımı ve ekonomisine katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.
- Konaklarının en üst katlarını ipek böceği yetiştirmek için kullanıyorlardı
Osmaneli Belediyesi Proje Koordinatörü Abdullah Tetik de kooperatif aracılığıyla 500 kadına bir yıl boyunca dokumacılık eğitimleri verdiklerini bildirdi.
Belediye tarafından tahsis edilen tarihi konakta 10 dokuma tezgahında kadınların Lefke bezi ile üretime başladığını kaydeden Tetik, şunları kaydetti:
"Osmaneli konaklarının mimarisinde en üst katlarda ipek böcekçiliği yetiştiriciliği yapılırken, alt katlarda ikamet ediliyordu. Yani Osmanlı döneminde ipek böceği yetiştiriciliği yapılırdı. İlçemizde ipek böcekçiliğini yeniden canlandırabilmek için ipek dokumacılığına yöneldik. Çünkü ipek dokumacılığı ile ilgili altyapımız hazırdı, pamuktan Lefke bezi üretiyorduk. Şimdi ise ipekten şallar, eşarplar, konfeksiyon ürünleri üretebilmek için ipek dokumacılığına başlama projesini Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansına sunduk. Kadınlarımızla beraber ipek dokumacılığı başlayacak. İpek dokumacılığı yöremizin kalkınmasına ve tanıtılmasına destek sağlayacak. 30 kadına 30 dokuma tezgahı verilecek. Her kadın kendi evinde dokuma tezgahlarında ipekten ürünler dokuyarak kooperatifimize teslim edecek. Kooperatifimiz ürünleri pazarlayacak, ekonomik gelir elde etmelerini sağlayacak."
Kooperatif üyesi Banu Erkal ise sandıklarda hapsolmuş Lefke bezini gün ışığına çıkararak yeni nesillere aktarma amacına ulaştıklarını belirtti.
Coğrafi işaretle bu çalışmaların taçlandığını vurgulayan Erkal, "İpekten halılar, şallar dokuyacağız. Çünkü tüketen bir toplum olduğumuz için yenilik katmak durumundayız. İpek halı da bu anlamda bize yardımcı olacak." diye konuştu.
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