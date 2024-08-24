Bilecikli Lefke bezi üreticisi kadınlar, ipek dokumacılığını da yeniden canlandıracak

MUHSİN ARSLAN - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 1900'lü yılların başlarından itibaren dokunan ve ilçenin eski adıyla anılan Lefke bezi üretiminin yeniden canlandırılmasının ardından, kadınların evlerinde ipekten ürünler yapabilmesi için proje yürütülecek.

Lefke bezi üretiminin yeniden hayata geçirilmesiyle bu ürün, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri" çalışmaları kapsamında il envanterine kaydedildi, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret tescili yapıldı.

Osmaneli Belediyesi ile Osmaneli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi öncülüğünde kadınlar kurslarda öğrendikleriyle, geleneksel el dokuma atölyelerindeki tezgahlarda pamuktan ürettikleri peşkir, peştamal, kese ve otantik çanta gibi hediyelik eşyaları satarak gelir elde ediyor.

Üretimi zenginleştirmek için hazırlanan "Osmaneli'nde İpek Dokumacılığı ile Kaybolan Bir Mirası Yeniden Canlandırma Projesi" kapsamında 30 kadın, evlerinde dokuma tezgahlarında ipekten şal, eşarp ve konfeksiyon ürünleri dokuyacak. Bunlar, kooperatif aracılığıyla gerek e-ticaretten gerekse diğer pazarlama alanlarından satılacak.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, AA muhabirine, Lefke bezi üretimine bu sene coğrafi tescil verilmesinin hem Bilecik hem de ilçe için önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

Ürün çeşitliliğini artırmak istediklerini belirten Torun, "Osmaneli tarihinde ipek böcekçiliği ön plana çıkıyor. Hatta şu an kullandığımız konakların hepsinde ipek böceği yetiştiriciliği yapılmış. Tekrar bunu hareketlendirmek istiyoruz." dedi.