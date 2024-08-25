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        Bilecik'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 15:48 Güncelleme: 25.08.2024 - 15:53
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        Bilecik'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

        Demirköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ve belediye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan başlatılan çalışma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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