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        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Söğüt'te incelemede bulundu

        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Söğüt ilçesinde ziyaret ve incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 14:28 Güncelleme: 26.08.2024 - 14:28
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        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Söğüt'te incelemede bulundu
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        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Söğüt ilçesinde ziyaret ve incelemede bulundu.

        Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer ve Belediye Başkanı Ferhat Durgut ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir tarafından karşılanan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Ertuğrul Gazi Türbesi'nde alp kıyafetli askerlerin "saygı nöbeti" değişimini izledikten sonra türbeyi ziyaret etti.

        Daha sonra gençlik kampı, geleneksel okçuluk atış ve karakucak güreş alanları, atlı cirit sahası, sosyal ve kültürel faaliyetlerin yapılacağı alanlarının bulunduğu Söğüt Ertuğrul Gazi Gençlik Kampı ve Oba Kültürü Tematik Parkı'nda devam eden çalışmaları inceleyen Eminoğlu, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

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