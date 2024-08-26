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        Bilecik'te su kanalına düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Bilecik'te bir aracın su kanalına düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 23:37 Güncelleme: 26.08.2024 - 23:39
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        Bilecik'te su kanalına düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Bilecik'te bir aracın su kanalına düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Bilecik kent merkezinden Eskişehir istikametine seyreden Mehmet K. idaresindeki 26 SF 404 plakalı otomobil, TOKİ Rampaları mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına düştü.

        Kazada, sürücü ve araçta bulunan Hasan K. yaralandı.

        Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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