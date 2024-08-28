Pazaryeri'nde dolu ve sağanaktan etkilenen arazilerde hasar tespit çalışmaları sürüyor

–Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde önceki gün etkili olan dolu ve sağanaktan zarar gören tarım arazilerinde hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Pazaryeri ilçesinde dolu ve şiddetli yağışın verdiği zarar gün ağarınca ortaya çıktı. Dolunun etkilediği tarım alanlarında birçok çiftçinin fasulye tesisatları çöktü, şerbetçi otları zarar gördü.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, TARSİM Bursa Bölge Müdürü Mustafa Değer, Pazaryeri Orman ve Tarım Müdürü Serdar Sert ile ziraat mühendislerinden oluşan ekipler zarar gören arazilerde inceleme yaparak hasar tespitine devam ediyorlar.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Yoldaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Dün meydana gelen dolu ve şiddetli yağışta, Şerbetçiotu, tescilli boncuk fasulye, Ayçiçek tarlaları hasar gördü. İl ve ilçe müdürlüğümüzce ayrıntılı parsel bazlı zarar tespit çalışmaları devam etmekte olup zarar gören net alan ve net zarar oranı parsel bazlı tespit çalışmaları tamamlandıktan sonra bakanlığımıza sunacağız raporlar çıktıktan sonra zarar ziyan kesinlik kazanacaktır. Üreticilerimize uğradıkları dolu zararı nedeniyle geçmiş olsun dileklerimizi sunar, oluşabilecek risklere karşı bitkisel ve hayvansal üretimin güvencesi olan devlet destekli tarım sigortasını yaptırmalarını önemle hatırlatırız." dedi.