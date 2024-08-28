Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Pazaryeri'nde dolu ve sağanaktan etkilenen arazilerde hasar tespit çalışmaları sürüyor

        –Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde önceki gün etkili olan dolu ve sağanaktan zarar gören tarım arazilerinde hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 13:55 Güncelleme: 28.08.2024 - 13:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pazaryeri'nde dolu ve sağanaktan etkilenen arazilerde hasar tespit çalışmaları sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        –Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde önceki gün etkili olan dolu ve sağanaktan zarar gören tarım arazilerinde hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

        Pazaryeri ilçesinde dolu ve şiddetli yağışın verdiği zarar gün ağarınca ortaya çıktı. Dolunun etkilediği tarım alanlarında birçok çiftçinin fasulye tesisatları çöktü, şerbetçi otları zarar gördü.

        Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, TARSİM Bursa Bölge Müdürü Mustafa Değer, Pazaryeri Orman ve Tarım Müdürü Serdar Sert ile ziraat mühendislerinden oluşan ekipler zarar gören arazilerde inceleme yaparak hasar tespitine devam ediyorlar.

        Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Yoldaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

        "Dün meydana gelen dolu ve şiddetli yağışta, Şerbetçiotu, tescilli boncuk fasulye, Ayçiçek tarlaları hasar gördü. İl ve ilçe müdürlüğümüzce ayrıntılı parsel bazlı zarar tespit çalışmaları devam etmekte olup zarar gören net alan ve net zarar oranı parsel bazlı tespit çalışmaları tamamlandıktan sonra bakanlığımıza sunacağız raporlar çıktıktan sonra zarar ziyan kesinlik kazanacaktır. Üreticilerimize uğradıkları dolu zararı nedeniyle geçmiş olsun dileklerimizi sunar, oluşabilecek risklere karşı bitkisel ve hayvansal üretimin güvencesi olan devlet destekli tarım sigortasını yaptırmalarını önemle hatırlatırız." dedi.

        Bursa TARSİM Bölge Müdürü Değer, “TARSİM olarak sabahtan itibaren hasar tespit çalışmalarına başladık. Gün içinde hasar tespit işlemlerini tamamlayacağız üreticilerimize geçmiş olsun Allah tüm afetlerden korusun.” diye konuştu.

        Doludan zarar gören üretici Yaşar Karabey, ise "Dün akşam 17.00 sıralarında şerbetçiotunu hasada hazırlanırken şiddetli yağmurun ardından dolu başladı 25 dakika aralıksız devam etti. 6 bin yedi yüz metre kare alanda hasarım yüzde 90 civarında dolu şerbetçiotumun tüm kozalarını döktü dalları kırdı. Allah tüm çiftçilerimizin yardımcısı olsun benim gibi zarar gören çiftçilere geçmiş olsun diyorum.” ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Annenin en zor anı! Baba katliamında 3 çocuk ölmüş, biri ağır yaralanmıştı
        Annenin en zor anı! Baba katliamında 3 çocuk ölmüş, biri ağır yaralanmıştı
        Kayıp Narin açıklaması: Sonuca çok yaklaştık
        Kayıp Narin açıklaması: Sonuca çok yaklaştık
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        Lüks otelde akılalmaz olay: Şezlongda güneşlenirken üzerine baca kapağı düştü
        Lüks otelde akılalmaz olay: Şezlongda güneşlenirken üzerine baca kapağı düştü
        İstanbul'u sağanak vurdu: Araçlar mahsur kaldı, ağaçlar yıkıldı, ev ve iş yerlerini su bastı
        İstanbul'u sağanak vurdu: Araçlar mahsur kaldı, ağaçlar yıkıldı, ev ve iş yerlerini su bastı
        Van Bronckhorst'tan transfer müjdesi!
        Van Bronckhorst'tan transfer müjdesi!
        Su gideri kavgasında cinayet!
        Su gideri kavgasında cinayet!
        Doğum öncesi son tatil
        Doğum öncesi son tatil
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Fenerbahçe'den 111 milyon Euro transfer kârı
        Fenerbahçe'den 111 milyon Euro transfer kârı
        Kahramanmaraş'ta cami temeli kazısında bulundu
        Kahramanmaraş'ta cami temeli kazısında bulundu
        Dünyaca ünlü futbolcu cami temizledi
        Dünyaca ünlü futbolcu cami temizledi
        Bir yandan ani yağışlar, bir yandan yanan ayçiçekleri!
        Bir yandan ani yağışlar, bir yandan yanan ayçiçekleri!
        Vikinglerin ulaştığı son nokta neresiydi?
        Vikinglerin ulaştığı son nokta neresiydi?
        Salda Gölü, Dünya Jeolojik Miras Listesi'ne girdi
        Salda Gölü, Dünya Jeolojik Miras Listesi'ne girdi
        Sabah insanı olmayanlar için bilinmesi gerekenler
        Sabah insanı olmayanlar için bilinmesi gerekenler
        IKEA ikinci el pazarına giriyor
        IKEA ikinci el pazarına giriyor
        Makus talihini yendi
        Makus talihini yendi
        Ankara-Şam hattında normalleşme hangi aşamada?
        Ankara-Şam hattında normalleşme hangi aşamada?
        Dış ticaret açığı Temmuzda geriledi
        Dış ticaret açığı Temmuzda geriledi

        Benzer Haberler

        CHP'li Özçağdaş, Bilecik'teki "Eğitim Buluşmaları"nda konuştu:
        CHP'li Özçağdaş, Bilecik'teki "Eğitim Buluşmaları"nda konuştu:
        38 ülkeden 230 bisikletli pedal çevirerek geldikleri Bilecik'te mola verdi
        38 ülkeden 230 bisikletli pedal çevirerek geldikleri Bilecik'te mola verdi
        Bilecik Valisi Aygöl, İnhisar'ı ziyaret etti
        Bilecik Valisi Aygöl, İnhisar'ı ziyaret etti
        Bilecik'te sağanak ve dolu etkili oldu
        Bilecik'te sağanak ve dolu etkili oldu
        Bilecik'te su kanalına düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Bilecik'te su kanalına düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Bilecik'te kaybolan yaşlı adam ormanlık alanda bulundu
        Bilecik'te kaybolan yaşlı adam ormanlık alanda bulundu