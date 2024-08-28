38 ülkeden 230 bisikletli pedal çevirerek geldikleri Bilecik'te mola verdi

Hollanda, Fransa ve Almanya gibi farklı 38 ülkeden bisikletleriyle tura çıkan 230 bisikletli, pedal çevirerek geldikleri Bilecik'te mola verdi.

Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilcisi Hakan Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, son 11 yılda sosyal sorumluluk projeleri ile bisiklet yolları ve park istasyonlarının yapımıyla ilgili yeni düzenlemelerde yer aldıklarını bildirdi.

Trafik kuralları eğitimi ve bisiklet kültürünün geliştirilmesi, bisikletli yaşamın teşvik edilmesi gibi konularda merkez ve ilçelerde 200'e yakın farkındalık organizasyonları ve resmi etkinlikler düzenlediklerini belirten Yavuz, toplumu bisiklete binmeye ve günlük rutinin bir parçası olarak pedal çevirmeye teşvik edecek projeler geliştirdiklerini söyledi.

Hakan Yavuz, "Bisiklet ile ilgili yasal ve fiziksel altyapı ile bisiklet kültürü ve trafik eğitimi konularında çalışmalar yapıyoruz. Ayrıca kültürel, sosyal, çevresel, tarihi ve turistik turlar ve etkinlikler düzenliyoruz. Faaliyetlerimizde en önemli noktası gençleri önemsiyor ve onların günlük yaşamlarında daha aktif ve sosyal olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Toplumun her bireyinin kötü alışkanlıklardan, suçlardan ve obeziteden korunması en önemli prensibimizdir." dedi.

Yavuz, 11 yılda Hollanda, Fransa, Almanya, Belçika, Slovenya, İsviçre, İspanya ve Kanada gibi 38 ülkeden 230'u aşkın yabancı bisikletli gezgini konuk ettiklerini ifade ederek, 30 ilden de 600 Türk gezginini misafir ettiklerini aktardı.