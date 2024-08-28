CHP'li Özçağdaş, Bilecik'teki "Eğitim Buluşmaları"nda konuştu:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "KPSS sonuçlarıyla bir gün içinde tüm öğretmenlerimizi atayın, Danıştay sonucunu beklemenize gerek yok." dedi.

Özçağdaş, "Eğitim Buluşmaları" kapsamında geldiği Bilecik'teki Vadi Park Sosyal Tesisi'nde düzenlediği basın toplantısında, CHP ve bazı sendikaların kamuya alımlarda mülakatın kaldırılmasına ilişkin dava açtığını hatırlattı.

Milli Eğitim Bakanlığınca 20 bin öğretmen ataması yapılması için bu davanın sonucunun beklendiğini belirten Özçağdaş, şöyle devam etti:

"Siyaset, vaatler ve sözler üzerinedir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Cumhur İttifakı'nın verdiği sözleri mutlaka tuttuğuna dair beyanatlarını da not etmek isterim. Türkiye'ye verdiğiniz sözü tutun, mülakatları bir değerlendirme aracı olmaktan çıkarın. KPSS sonuçlarıyla bir gün içinde tüm öğretmenlerimizi atayın. Danıştay sonucunu beklemenize gerek yok." Özçağdaş, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"ne ilişkin de Danıştay'da yürütmeyi durdurma talebiyle açılmış bir davanın bulunduğunu dile getirdi.