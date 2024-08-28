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        CHP'li Özçağdaş, Bilecik'teki "Eğitim Buluşmaları"nda konuştu:

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "KPSS sonuçlarıyla bir gün içinde tüm öğretmenlerimizi atayın, Danıştay sonucunu beklemenize gerek yok." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 15:06 Güncelleme: 28.08.2024 - 15:29
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        CHP'li Özçağdaş, Bilecik'teki "Eğitim Buluşmaları"nda konuştu:
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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "KPSS sonuçlarıyla bir gün içinde tüm öğretmenlerimizi atayın, Danıştay sonucunu beklemenize gerek yok." dedi.

        Özçağdaş, "Eğitim Buluşmaları" kapsamında geldiği Bilecik'teki Vadi Park Sosyal Tesisi'nde düzenlediği basın toplantısında, CHP ve bazı sendikaların kamuya alımlarda mülakatın kaldırılmasına ilişkin dava açtığını hatırlattı.

        Milli Eğitim Bakanlığınca 20 bin öğretmen ataması yapılması için bu davanın sonucunun beklendiğini belirten Özçağdaş, şöyle devam etti:

        "Siyaset, vaatler ve sözler üzerinedir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Cumhur İttifakı'nın verdiği sözleri mutlaka tuttuğuna dair beyanatlarını da not etmek isterim. Türkiye'ye verdiğiniz sözü tutun, mülakatları bir değerlendirme aracı olmaktan çıkarın. KPSS sonuçlarıyla bir gün içinde tüm öğretmenlerimizi atayın. Danıştay sonucunu beklemenize gerek yok."

        Özçağdaş, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"ne ilişkin de Danıştay'da yürütmeyi durdurma talebiyle açılmış bir davanın bulunduğunu dile getirdi.

        Bunun hayata geçirilmesi için yargı sürecinin sonuçlanmasının beklenmediğini ifade eden Özçağdaş, "Yüz binlerce öğretmene eğitim verdiğinizi, süratle ders içeriklerini oluşturmaya çalıştığınızı söylüyorsunuz. Onu da bekleyin, Danıştay'ın bu konudaki kararını bekleyin. Türkiye'yi bu cenderenin içine sokmayın. Madem mülakatlar için Danıştay sonucu bekliyorsunuz, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli için de Danıştay sonucunu bekleyin." diye konuştu.

        Suat Özçağdaş, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, CHP İl Başkanı Ali Özdemir, Merkez İlçe Başkanı Melih Karaçam ile partililerin katıldığı toplantının ardından partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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