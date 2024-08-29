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        Bilecik'te uyuşturucu hükümlüsü yakalandı

        Bilecik'te uyuşturucudan hüküm giyen firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 16:12 Güncelleme: 29.08.2024 - 16:12
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        Bilecik'te uyuşturucu hükümlüsü yakalandı
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        Bilecik'te uyuşturucudan hüküm giyen firari yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, asayiş uygulamasında bir kişinin "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu belirledi.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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