Pazaryeri'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlandı

Törene, Jandarma Bölük Komutan Vekili Ufuk Özdemir, Emniyet Amiri Vekili Emrah Turan, siyasi partilerin ilçe başkanları, askeri erkan, şehit yakınları ve gaziler, daire amirleri, öğrenciler, mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Programda daha sonra ilçe şehitliğine kadar kortej halinde yürüyüş düzenlendi. Şehitlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesi sonrasında tebriklerin kabulüyle tören sona erdi.

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