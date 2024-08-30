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        Bilecik'te "Gölpazarı Havacılık ve Yamaç Paraşütü Festivali" başladı

        30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yılı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Gölpazarı Belediyesi, Tornado Havacılık ve Gökçengel Paraşüt Kampı işbirliğinde düzenlenen "Gölpazarı Havacılık ve Yamaç Paraşütü Festivali" Gölpazarı ilçesinde başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 18:45 Güncelleme: 30.08.2024 - 19:35
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        Bilecik'te "Gölpazarı Havacılık ve Yamaç Paraşütü Festivali" başladı
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        30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yılı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Gölpazarı Belediyesi, Tornado Havacılık ve Gökçengel Paraşüt Kampı işbirliğinde düzenlenen "Gölpazarı Havacılık ve Yamaç Paraşütü Festivali" Gölpazarı ilçesinde başladı.

        Sabah saatlerinde Gökçengel Kampı'nda toplanan sporcular, etkinliğin yapıldığı Hasan Dağı Yamaç Paraşütü Alanı'na hareket etti. Açılışın ardından uçuş gösterileriyle 200'e yakın sporcunun yer aldığı etkinlikte, kamp alanında kurulan stantların tanıtımı yapıldı.

        Etkinliğe katılan ve yamaç paraşütü yapan bir sporcuyla telsizden irtibat kurarak iyi uçuşlar dileyen Bilecik Valisi Şefik Aygöl, AA muhabirine, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yılını millet olarak coşkuyla kutladıklarını söyledi.

        10 gün önce aynı şekilde Meryem Dağı'nda "Take Off Bilecik" adlı yamaç paraşütü etkinliği yaptıklarını anımsatan Aygöl, "Bizim şöyle bir ifademiz var. 'Meryem Dağı, Hasan Dağı'nın bir kardeşi, bu da onun abisi. Çünkü burası biraz daha zor bir parkur. Daha da yüksek bir alanda yer alıyor. Bilecik 25 milyon nüfusun ortasında bir bahar gibi. Özellikle ekstrem sporlarıyla ilgili olarak merkez konumunda. Biz de ekstrem sporlar, doğa sporlarıyla ilgili olarak şehrimizde alanlar oluşturuyoruz." dedi.

        Aygöl, paraşüt konusuyla ilgili Türk Hava Kurumu'yla iş birliğiyle kentte 3 önemli merkezin tespit edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Bu merkezlerden birisi şu anda bulunduğumuz Hasan Dağı, zaten etkin bir şekilde kullanılıyordu. Buna kardeşler oluşturduk. Meryem Dağı ve Hisarcık Beşevler Bölgesinde bir alanımız var. Marmara Bölgesi'nin en kolay ulaşılabilecek yamaç paraşütü aslında 'Take Off' yapılabilecek çok önemli alanlar. Bölgenin en önemli özelliği müthiş bir doğanın olması. Müthiş bir doğanın yanında termik olarak bölgede en iyi termik alanlardan biri. Paraşütçülerimiz uçmaya başladıktan sonra terimi yakalayıp buradan 150-200 kilometre yol alabiliyorlar. Özellikle bu konuda bizimle birlikte olan bütün pilotlarımıza kırımsız inişler arzuladığınızı ifade etmek istiyorum. Aslında motosikletçiler, karavancılar ve yamaç paraşütleri gibi birçok alanda Bilecik bunların merkezi diyebiliriz ama yamaç paraşütü konusunda çok daha hızlı olduğumuz ortada."

        Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Süer de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın ruhuna uygun güzel bir anlam yükleyen yamaç paraşütü festivaliyle ilçede güzel bir organizasyonu başlattıklarını söyledi.

        Türkiye'nin birçok yerinden sporcuları Hasan Dağı'nda ağırladıkları belirten Süer, "Bu sene ikincisini yapıyoruz. Daha önce 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yapmıştık. Amacımız, hem Zafer Bayramı'nı kutlamak hem de çocuklarımıza, gençlerimize havacılığı aşılıp onları spora yönlendirmek ve Gölpazarı'mızı bir nebze de olsa tanıtımına katkı sağlamak." ifadelerini kullandı.

        Tornado Havacılık Kurucusu Yasin Yasa da ilk uçuşu kendisinin yaptığını, paraşütçülerin de bayrak ve duman atış gösterisi ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladıklarını aktardı.

        Yaklaşık 1,5 saat havada uçuş gerçekleştiren 53 yaşındaki Faruk Çelik de kendisinin Kırklareli Lüleburgaz'dan geldiğini ve Hasan Dağı'nda ilk defa uçuş yaptığını ifade ederek, "Güzel bir uçuş gerçekleştirdik. Güzel bir inişle hedefe biraz az kaldı ama önemli değil. Bu bölgede ilk uçuşum. Çok da keyifliydi. Coğrafya harika. Yukarıdan özellikle çok keyifli." değerlendirmesinde bulundu.

        3 gün sürecek festivalde, köylü pazarının yanı sıra motosiklet ve kılıç gösterileri, hedef yarışları ve Model Uçak ve İnsansız Hava Aracı (İHA) gösterileri de gerçekleştirilecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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