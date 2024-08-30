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        Bilecik'te 30 Ağustos Zafer Bayramı fener alayıyla kutlandı

        Bilecik'te, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 23:01 Güncelleme: 30.08.2024 - 23:06
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        Bilecik'te 30 Ağustos Zafer Bayramı fener alayıyla kutlandı
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        Bilecik'te, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

        Bilecik Belediyesi tarafından organize edilen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Atatürk Parkı'nda başlayan fener alayı, Tevfikbey Caddesi ve Atatürk Bulvarı üzerinden devam ederek Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

        Ellerinde Türk bayrakları ve fenerlerle yürüyen vatandaşlar, bando eşliğinde zaman zaman "Ne mutlu Türk'üm diyene" ve "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" sloganları attı.

        Fener alayına CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve belediye başkan yardımcıları, CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir, Merkez İlçe Başkanı Melih Karaçam da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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