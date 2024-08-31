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        Bilecik'te asayiş

        Bilecik'te narkotik ve istihbarat ekiplerinin yaptığı uygulamada, üzerinde esrar bulunan 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 15:34 Güncelleme: 31.08.2024 - 15:55
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        Bilecik'te asayiş
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        Bilecik'te narkotik ve istihbarat ekiplerinin yaptığı uygulamada, üzerinde esrar bulunan 2 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri koordineli olarak uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Kent merkezindeki uygulamada, şüpheli araç ve 2 kişinin üzerinde yapılan aramalarda 116 adet sentetik ecza ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak"tan yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

        - Dolmuşta düşen cüzdanı çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, dolmuştan inerken bir yolcunun düşürdüğü cüzdanı çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı.

        Kent merkezinde halk dolmuşu ile yolculuk yapan bir kişi, inerken cüzdanını düşürdü. Bu kişi, cüzdanını düşürdüğünü fark ederek polise durumu bildirdi.

        Dolmuşun güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen asayiş ekipleri, bir kişinin düşen cüzdanın bulunduğu koltuğa geçerek, bunu alıp başka bir durakta indiğini tespit etti.

        Kimliği belirlenen zanlı gözaltına alınarak "açıktan hırsızlık" suçundan yasal işlem başlatıldı.

        Cüzdanın içinde bulunan para ve kredi kartları ise sahibine teslim edildi.

        - Trafik denetimlerinde 280 sürücüye ceza uygulandı

        Bilecik'te, trafik ekiplerince dronla yapılan denetimlerde 280 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde ehliyetsiz ve muayenesiz araç kullanmak, hatalı park, hız kurallarına uymamak, yetersiz sürücü belgesi ile araç kullanmak, yüksek sesle müzik yayını yapmak, seyir halinde cep telefonu kullanmak, polisin dur ihtarına uymamak, ve tehlikeli şerit değiştirmek ile kırmızı ışıkta geçmek gibi konularda 762 aracı denetledi.

        Çalışmalarda, kurallara uymadığı tespit edilen 280 sürücüye çeşitli maddelerden toplam 531 bin lira ceza kesildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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