Bilecik'te asayiş

Bilecik'te narkotik ve istihbarat ekiplerinin yaptığı uygulamada, üzerinde esrar bulunan 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri koordineli olarak uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Kent merkezindeki uygulamada, şüpheli araç ve 2 kişinin üzerinde yapılan aramalarda 116 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak"tan yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

- Dolmuşta düşen cüzdanı çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, dolmuştan inerken bir yolcunun düşürdüğü cüzdanı çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı.

Kent merkezinde halk dolmuşu ile yolculuk yapan bir kişi, inerken cüzdanını düşürdü. Bu kişi, cüzdanını düşürdüğünü fark ederek polise durumu bildirdi.

Dolmuşun güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen asayiş ekipleri, bir kişinin düşen cüzdanın bulunduğu koltuğa geçerek, bunu alıp başka bir durakta indiğini tespit etti.