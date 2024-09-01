Göksu Nehri kenarında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
Bilecik'in Osmaneli ilçesi Düzmeşe köyü Göksu Nehri kenarında başlayan yangın ormanlık alana sıçramadan kısa sürede söndürüldü.
Bilecik’in Osmaneli ilçesi Düzmeşe köyü Göksu Nehri kenarında başlayan yangın ormanlık alana sıçramadan kısa sürede söndürüldü.
Yangın, Düzmeşe köyü Armutalan mevkisi Göksu Nehri kenarında başladı.
İhbar üzerine harekete geçen Osmaneli Orman İşletme yangın söndürme ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale etti.
Yangın söndürme çalışmalarına katılan ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Ormanlık alana sıçramadan müdahale edilen yangın, söndürüldü.
Yangının çıkış sebebinin araştırıldığı ve gerekli incelemelerin başlatıldığı bildirildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.