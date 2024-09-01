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        "Gölpazarı Havacılık ve Yamaç Paraşütü Festivali" sona erdi

        30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yılı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Gölpazarı Belediyesi, Tornado Havacılık ile Gökçengel Paraşüt Kampı işbirliğinde düzenlenen "Gölpazarı Havacılık ve Yamaç Paraşütü Festivali" sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 17:37 Güncelleme: 01.09.2024 - 17:37
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        "Gölpazarı Havacılık ve Yamaç Paraşütü Festivali" sona erdi
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        30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yılı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Gölpazarı Belediyesi, Tornado Havacılık ile Gökçengel Paraşüt Kampı işbirliğinde düzenlenen "Gölpazarı Havacılık ve Yamaç Paraşütü Festivali" sona erdi.

        Tornado Havacılık Kurucusu Yasin Yasa, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalin 3 gün sürdüğünü ve 1600 rakımlı Hasan Dağı'ndan 200'e yakın sporcunun uçuş gerçekleştirdiğini ifade etti.

        Yasa, uçuş yaptığı sırada telsiz ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

        Gökçengel Köyü Kamp alanında Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Bursa Şube Müdürlüğünce kurulan stantta, 3 gün boyunca Bilecik ve çevresi ile yurt dışına telsizle bağlantı gerçekleştirildi.

        TRAC Bursa Şube Başkan Yardımcısı Ali Karabaş, AA muhabirine, telsiz sistemi ile paraşütçüler ve ekiplerin haberleşmesini sağladıklarını, bunun yanında yurt dışındaki istasyonlar ile özel "TC 30 VD" işaretiyle iletişime geçerek, Gölpazarı Havacılık ve Yamaç Paraşütü Festivali'nin de tanıtımını yaptıklarını söyledi.

        TRAC'ın ulusal çapta hizmet verdiğini aktaran Karabaş, şunları kaydetti:

        "1962 yılında kurulan Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyetimiz ulusal çapta hizmet veriyor. Bursa Şubesi olarak etkinliklerde hem Türkiye'mizin milli değerlerini hem de kendi şubemizi tanıtıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümü dolayısıyla aldığımız özel işaretle 5 günlük bir çalışma yapacağız. Bu çalışmalardan birisi de dünyaya 'TC 30 VD' işaretiyle zafer bayramımızı tanıttık. Aynı zamanda buraya gelen ekiplere de istedikleri takdirde kendi çalışmalarında destek olacağız. Onun haricinde afet ve olağanüstü durumlarda da resmi kurumlara, kamuya destek veriyoruz."

        Festivalde, tandem uçuşların yanı sıra motosiklet ve kılıç gösterileri, hedef yarışları ile model uçak ve insansız hava aracı (İHA) gösterileri gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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