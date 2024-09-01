Bilecik'te sulama havuzuna düşüp ölen çocuk, son yolculuğuna uğurlandı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde sulama havuzuna düşen ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren çocuğun cenazesi toprağa verildi.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde sulama havuzuna düşen ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren çocuğun cenazesi toprağa verildi.
Geçtiğimiz hafta ilçeye bağlı Boyunkaya köyünde ailesine ait tarlada oynayan Mirancan Ekicioğlu (4), yakınlardaki sulama havuzuna düştü.
Olayı fark eden dede Osman Ceyhan, torununu köy muhtarı Muhammet Öztürk'ün yardımıyla sudan çıkardı.
Olaya ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Ekicioğlu'nu ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne götürdü.
Burada 3 gün tedavi altına alınan Ekicioğlu, tüm müdahalelere rağmen dün akşam hayatını kaybetti.
Ekicioğlu'nun cenazesi, ikindi vakti Rüstem Paşa Cami'de kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında defnedildi.
Cenaze törenine, Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, Osmaneli Cumhuriyet Savcısı İlyas Öner, aile üyeleri ve yakınları katıldı.
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