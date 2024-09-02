AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım'dan Belediye Başkanı Subaşı'ya "hizmet" eleştirisi

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın göreve geldiğinden bu yana yeterli hizmette bulunmadığını ifade etti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Yıldırım, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Bilecik Belediye Başkanlığı görevine seçilen Subaşı'nın kente yeterli hizmette bulunmadığını öne sürdü.

Açıklamada, "İller Bankasından nüfusa oranla belediyelere gelen paranın en düşük döneminde benzer açıklamalar yapılıyor." görüşlerine yer verilen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Sanki bir tek Bilecik Belediyesine özel bir uygulamaymış gibi lanse ediliyor. Bozüyük Belediyesi de CHP'li. Neden oradan bu tarz açıklamalar duymuyoruz? Sayın Başkan, Belediyenin tek gelir kapısı İller Bankası mıdır? Personel maaşlarını, yapacağınız hizmetleri İller Bankasından gelecek ödeneğe göre mi planlıyorsunuz? Topladığınız vergiler, fahiş fiyatlı su faturalarından elde edilen gelirler, sürekli dillendirdiğiniz, açmış olduğunuz tesislerden elde edilen gelirlerle neler yapıyorsunuz? Gelen 22 milyonu söylüyorsunuz ama geçen ay gelen 60 milyonu dillendirmiyorsunuz."

- "Maaşlara yetmiyor diyorsunuz ama arka arkaya konserler veriyorsunuz" Yıldırım, Subaşı'nın popülist söylemlerde bulunduğunu, kentin sokaklarında kirlilik ve kötü koku problemi yaşandığını öne sürdü. Belediye personellerinin pek çoğunun görevlerini yapmadan mesailerini tamamladığını iddia eden Yıldırım, şunları bildirdi: "Sizler, 'maaşlara yetmiyor' diyorsunuz ama arka arkaya konserler veriyorsunuz. Borçlanma yetkisi istediniz, şehrimize hizmet edilsin diye desteğimizi verdik. Kullanılan kredinin yarısı kadarını Aleyna Tilki’ye harcadınız. Gençlerimizin bu tarz eğlencelere de ihtiyacı var ama günübirlik eğlenceleri bırakın, gençlerimize sürekli hizmet verebilecek sinema, AVM meselesini çözün."