Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım'dan Belediye Başkanı Subaşı'ya "hizmet" eleştirisi

        AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın göreve geldiğinden bu yana yeterli hizmette bulunmadığını ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 20:33 Güncelleme: 02.09.2024 - 20:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım'dan Belediye Başkanı Subaşı'ya "hizmet" eleştirisi
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın göreve geldiğinden bu yana yeterli hizmette bulunmadığını ifade etti.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Yıldırım, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Bilecik Belediye Başkanlığı görevine seçilen Subaşı'nın kente yeterli hizmette bulunmadığını öne sürdü.

        Açıklamada, "İller Bankasından nüfusa oranla belediyelere gelen paranın en düşük döneminde benzer açıklamalar yapılıyor." görüşlerine yer verilen Yıldırım, şunları kaydetti:

        "Sanki bir tek Bilecik Belediyesine özel bir uygulamaymış gibi lanse ediliyor. Bozüyük Belediyesi de CHP'li. Neden oradan bu tarz açıklamalar duymuyoruz? Sayın Başkan, Belediyenin tek gelir kapısı İller Bankası mıdır? Personel maaşlarını, yapacağınız hizmetleri İller Bankasından gelecek ödeneğe göre mi planlıyorsunuz? Topladığınız vergiler, fahiş fiyatlı su faturalarından elde edilen gelirler, sürekli dillendirdiğiniz, açmış olduğunuz tesislerden elde edilen gelirlerle neler yapıyorsunuz? Gelen 22 milyonu söylüyorsunuz ama geçen ay gelen 60 milyonu dillendirmiyorsunuz."

        - "Maaşlara yetmiyor diyorsunuz ama arka arkaya konserler veriyorsunuz"

        Yıldırım, Subaşı'nın popülist söylemlerde bulunduğunu, kentin sokaklarında kirlilik ve kötü koku problemi yaşandığını öne sürdü.

        Belediye personellerinin pek çoğunun görevlerini yapmadan mesailerini tamamladığını iddia eden Yıldırım, şunları bildirdi:

        "Sizler, 'maaşlara yetmiyor' diyorsunuz ama arka arkaya konserler veriyorsunuz. Borçlanma yetkisi istediniz, şehrimize hizmet edilsin diye desteğimizi verdik. Kullanılan kredinin yarısı kadarını Aleyna Tilki’ye harcadınız. Gençlerimizin bu tarz eğlencelere de ihtiyacı var ama günübirlik eğlenceleri bırakın, gençlerimize sürekli hizmet verebilecek sinema, AVM meselesini çözün."

        Subaşı'ya "Belediyenin gelir gider tablosunu kamuoyuyla paylaşma" çağrısında bulunan Yıldırım, "Sizler, 'KAYI AŞ'ye ait borçların Belediyeyle ilgisi olmadığı' gibi cümlelerle kimseyi yanıltamazsınız. Sürekli '70 günlük yönetim' diyerek, birlikte seçildiğiniz ekip arkadaşlarınızı kötüleyerek beceriksizliğinizi başka bahanelere sığdırmaya çalışmayın. Lafla peynir gemisi yürümüyor, hizmet edin." değerlendirmesini yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD, Maduro'nun uçağına el koydu
        ABD, Maduro'nun uçağına el koydu
        Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran'ın amcası tutuklandı
        Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran'ın amcası tutuklandı
        Amerikan askerinin başına çuval geçirdiler! 15 gözaltı
        Amerikan askerinin başına çuval geçirdiler! 15 gözaltı
        İngiltere bazı silahları İsrail'e satmayacak
        İngiltere bazı silahları İsrail'e satmayacak
        Paramotorlu teröristlerin kimliği belli oldu!
        Paramotorlu teröristlerin kimliği belli oldu!
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        Yıkım çalışmasında insan kemikleri bulundu!
        Yıkım çalışmasında insan kemikleri bulundu!
        Galatasaray'da flaş ayrılık!
        Galatasaray'da flaş ayrılık!
        'Netanyahu ateşkes için yeterli çaba göstermiyor'
        'Netanyahu ateşkes için yeterli çaba göstermiyor'
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Victor Osimhen Galatasaray'da!
        Victor Osimhen Galatasaray'da!
        Milli sporcular rekor için yarışacak!
        Milli sporcular rekor için yarışacak!
        Büyüme neden beklentinin altında kaldı?
        Büyüme neden beklentinin altında kaldı?
        Uyum haftasının ilk gününde akılalmaz kaza: Öğretmenin okul bahçesinde aracıyla çarptığı 7 yaşındaki Miray'dan acı haber
        Uyum haftasının ilk gününde akılalmaz kaza: Öğretmenin okul bahçesinde aracıyla çarptığı 7 yaşındaki Miray'dan acı haber
        "Nehir yatağında bir uzaylı kafası buldum!"
        "Nehir yatağında bir uzaylı kafası buldum!"
        Maccabi'den Beşiktaş açıklaması
        Maccabi'den Beşiktaş açıklaması
        Immobile-Manaj pozisyonu için hakemler ne dedi?
        Immobile-Manaj pozisyonu için hakemler ne dedi?
        Türkiye'de defnedilecek
        Türkiye'de defnedilecek
        "Kazanan haklıdır"
        "Kazanan haklıdır"
        6 yeni modelin fiyatı kaskodan ortaya çıktı
        6 yeni modelin fiyatı kaskodan ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Haluk Levent Bilecik'te konser verdi
        Haluk Levent Bilecik'te konser verdi
        Bilecik'te sulama havuzuna düşüp ölen çocuk, son yolculuğuna uğurlandı
        Bilecik'te sulama havuzuna düşüp ölen çocuk, son yolculuğuna uğurlandı
        "Gölpazarı Havacılık ve Yamaç Paraşütü Festivali" sona erdi
        "Gölpazarı Havacılık ve Yamaç Paraşütü Festivali" sona erdi
        Göksu Nehri kenarında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
        Göksu Nehri kenarında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
        Bilecik'te asayiş
        Bilecik'te asayiş
        Bilecik'te 30 Ağustos Zafer Bayramı fener alayıyla kutlandı
        Bilecik'te 30 Ağustos Zafer Bayramı fener alayıyla kutlandı