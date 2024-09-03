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        Bilecik'te "Zafer ve Kurtuluş Konseri" düzenlendi

        Bilecik'te, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla "Zafer ve Kurtuluş Konseri" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 22:47 Güncelleme: 03.09.2024 - 22:58
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        Bilecik'te "Zafer ve Kurtuluş Konseri" düzenlendi
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        Bilecik'te, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla "Zafer ve Kurtuluş Konseri" gerçekleştirildi.

        Bilecik Belediyesince organize edilen etkinlik kapsamında sanatçı Emir Can İğrek, Cumhuriyet Meydanı'nda sahne aldı.

        Kentin çeşitli noktalarından gelen binlerce vatandaş, meydanda yoğunluk oluşturdu.

        Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, konserin öncesi yaptığı konuşmada, Bileciklilerin alanı doldurmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

        Katılımcıların geçmiş 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayan Subaşı, "Bilecik'imizin kurtuluşu 6 Eylül 1922 de kutlu olsun. Emir Can, zaferimizi bugün bizlerle taçlandırdı. Zaferle kurtuluş arasında, güzel bir tarihte bizlerle birlikte oldu. Kendisine teşekkür ediyorum. Gençliğimizin çığlığı asla sönmesin." dedi.

        CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün de ilin 6 Eylül 1922'de, ciddi fedakarlıklarla düşmandan arındırıldığını kaydetti.

        Zafer Bayramı'nın Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarının en büyük emanetlerinden biri olduğunu vurgulayan Tüzün, organizasyonda emeği geçen Subaşı'ya teşekkürlerini iletti.

        Konuşmaların ardından Subaşı ile Tüzün, İğrek'e hediye takdim etti.

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