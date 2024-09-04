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        Bilecik'te ormana tehlikeli atık döken şirketin yetkilisine 5 yıl hapis cezası verildi

        Bilecik'teki Zeytindalı Hatıra Ormanı'na 20 kamyon tehlikeli atık döken şirketin yetkilisi 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 16:16 Güncelleme: 04.09.2024 - 16:21
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        Bilecik'te ormana tehlikeli atık döken şirketin yetkilisine 5 yıl hapis cezası verildi
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        Bilecik'teki Zeytindalı Hatıra Ormanı'na 20 kamyon tehlikeli atık döken şirketin yetkilisi 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Valilikten yapılan açıklamada, kentteki ormanlık alanlar ile yol kenarlarına zaman zaman çevre illerden tehlikeli atıkların bırakıldığı, bu kişilerin tespiti halinde Çevre Kanunu uyarınca gerekli yaptırımların uygulandığı belirtildi.

        Bozüyük-Vezirhan kara yolundaki Zeytindalı Hatıra Ormanı ile çevresine 2021 yılında yaklaşık 20 kamyon tehlikeli atığın döküldüğü hatırlatılan açıklamada, söz konusu atıklardan numuneler alınarak bölgenin temizlendiği kaydedildi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce hazırlanan raporla savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu, Bilecik Ağır Ceza Mahkemesince açılan kamu davası sonucu tehlikeli atıkların çevreye uygunsuz atıldığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, ilgili şirketin yetkilisine 5 yıl hapis cezası verildiği bildirildi.

        Açıklamada, tehlikeli atıkları kanun ve yönetmeliğe aykırı, doğaya zarar verecek şekilde dökerek çevreyi kirleten kentte faaliyet gösteren tesise 12 milyon 71 bin lira idari para cezası uygulandığı duyuruldu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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