Bilecik'te ormana tehlikeli atık döken şirketin yetkilisine 5 yıl hapis cezası verildi

Açıklamada, tehlikeli atıkları kanun ve yönetmeliğe aykırı, doğaya zarar verecek şekilde dökerek çevreyi kirleten kentte faaliyet gösteren tesise 12 milyon 71 bin lira idari para cezası uygulandığı duyuruldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce hazırlanan raporla savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu, Bilecik Ağır Ceza Mahkemesince açılan kamu davası sonucu tehlikeli atıkların çevreye uygunsuz atıldığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, ilgili şirketin yetkilisine 5 yıl hapis cezası verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentteki ormanlık alanlar ile yol kenarlarına zaman zaman çevre illerden tehlikeli atıkların bırakıldığı, bu kişilerin tespiti halinde Çevre Kanunu uyarınca gerekli yaptırımların uygulandığı belirtildi.

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