Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, göreve başladı

Personele teşekkür eden Dilek, müftülüğün bir aile olduğuna değinerek, personele, özverili ve vakitli çalışmaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

Şırnak İl Müftüsü iken Bilecik İl Müftülüğüne atanan Dilek'i, Müftü Yardımcıları, şube müdürleri ve personel tarafından karşıladı.

Cumhurbaşkanlığı İl Müftüleri kararnamesi ile Bilecik İl Müftüsü olarak atanan Ahmet Dilek, göreve başladı.

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