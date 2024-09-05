Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Pazaryeri'nin kurtuluşunun 102'nci yılı kutlandı

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılı dolayısıyla tören yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 13:05 Güncelleme: 05.09.2024 - 13:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pazaryeri'nin kurtuluşunun 102'nci yılı kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılı dolayısıyla tören yapıldı.

        Kutlamalar, şehitlikten Hükümet Konağı önüne kadar düzenlenen kortej yürüyüşüyle başladı.

        Yürüyüş sonrası Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından dualar edildi, kurban kesildi.

        İlçenin bağımsızlık sembolü Türk bayrağı, genç bir kız tarafından Kahraman’a teslim edildi. Bayrağı öperek teslim alan Kahraman, genç kızı kutladı.

        Belediye Başkanı Tekin, programda yaptığı konuşmada, ilçenin yerel tarihinin ulusal tarihe ilham olduğu, "Ya kurtuluş ya ölüm" ahdinin verilişinin yıl dönümü olduğunu belirterek, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, güzel ilçemizin kurtuluşuna mücadele veren tüm geçmişlerimizi, kutsal vatan toprağı için canlarını feda eden, aziz şehitlerimizi, merhum gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, hayatta olan kahraman gazilerimize, şehitlerimizin ve gazilerimizin değerli aile fertlerine şükranlarımı sunuyorum." dedi.

        Ertuğrul Gazi zeybek ekibi ve Bozüyük Osmanlı mehteran gösterilerinin ardından yemek ikramıyla sona eren törene, İnhisar Belediye Başkanı Nihal Arslan, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Pazaryeri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Behlül Ersoy, İlçe Jandarma Komutan Vekili Ufuk Özdemir, İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, gaziler ve şehit yakınları, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Metrobüste korkutan yangın!
        Metrobüste korkutan yangın!
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ara karar günü: Savcı mütalaasını açıkladı
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ara karar günü: Savcı mütalaasını açıkladı
        CHP'de tüzük kurultayı başlıyor
        CHP'de tüzük kurultayı başlıyor
        Kart limitine OVP tırpanı
        Kart limitine OVP tırpanı
        Cristiano Ronaldo tarihe geçti!
        Cristiano Ronaldo tarihe geçti!
        Dünya 2024'te en sıcak yazı yaşadı
        Dünya 2024'te en sıcak yazı yaşadı
        Satılık demir taht
        Satılık demir taht
        OKS'ye özgürlük geliyor
        OKS'ye özgürlük geliyor
        Biberiyeye yakından bakmaya hazır mısınız?
        Biberiyeye yakından bakmaya hazır mısınız?
        Bu bölgeler için gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
        Salatalık adam ülkede salatalık bırakmadı
        Salatalık adam ülkede salatalık bırakmadı
        Hollanda kaçak yabancılara desteği kesecek
        Hollanda kaçak yabancılara desteği kesecek
        'OVP'ye güvenimiz tamdır'
        'OVP'ye güvenimiz tamdır'
        Trump Musk'ı komisyon başkanı yapacak
        Trump Musk'ı komisyon başkanı yapacak
        Taciz skandalının yaşandığı işletme mühürlendi
        Taciz skandalının yaşandığı işletme mühürlendi
        Polis havaya ateşe açarak ayırdı
        Polis havaya ateşe açarak ayırdı
        Önce çalışanını sonra karısını öldürdü!
        Önce çalışanını sonra karısını öldürdü!
        Türkiye, Paris 2024'te madalya rekoru kırdı!
        Türkiye, Paris 2024'te madalya rekoru kırdı!
        "22 senelik hasreti bitirmek istiyoruz"
        "22 senelik hasreti bitirmek istiyoruz"
        Goalball Milli Takımımız Paralimpik şampiyonu!
        Goalball Milli Takımımız Paralimpik şampiyonu!

        Benzer Haberler

        BŞEÜ Güzel Sanatlar Fakültesinde devir teslim töreni yapıldı
        BŞEÜ Güzel Sanatlar Fakültesinde devir teslim töreni yapıldı
        Bilecik'te şarampole düşen ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
        Bilecik'te şarampole düşen ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
        Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, göreve başladı
        Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, göreve başladı
        Bilecik'te ormana tehlikeli atık döken şirketin yetkilisine 5 yıl hapis cez...
        Bilecik'te ormana tehlikeli atık döken şirketin yetkilisine 5 yıl hapis cez...
        Hatıra ormanına tehlikeli atık döken şirket yetkilisine 5 yıl hapis
        Hatıra ormanına tehlikeli atık döken şirket yetkilisine 5 yıl hapis
        Teknokod Takımı, TEKNOFEST'te geliştirdikleri sanal gerçeklik deprem simüla...
        Teknokod Takımı, TEKNOFEST'te geliştirdikleri sanal gerçeklik deprem simüla...