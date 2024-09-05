Pazaryeri'nin kurtuluşunun 102'nci yılı kutlandı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılı dolayısıyla tören yapıldı.

Kutlamalar, şehitlikten Hükümet Konağı önüne kadar düzenlenen kortej yürüyüşüyle başladı.

Yürüyüş sonrası Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından dualar edildi, kurban kesildi.

İlçenin bağımsızlık sembolü Türk bayrağı, genç bir kız tarafından Kahraman’a teslim edildi. Bayrağı öperek teslim alan Kahraman, genç kızı kutladı.

Belediye Başkanı Tekin, programda yaptığı konuşmada, ilçenin yerel tarihinin ulusal tarihe ilham olduğu, "Ya kurtuluş ya ölüm" ahdinin verilişinin yıl dönümü olduğunu belirterek, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, güzel ilçemizin kurtuluşuna mücadele veren tüm geçmişlerimizi, kutsal vatan toprağı için canlarını feda eden, aziz şehitlerimizi, merhum gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, hayatta olan kahraman gazilerimize, şehitlerimizin ve gazilerimizin değerli aile fertlerine şükranlarımı sunuyorum." dedi.