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        Bilecik'te şarampole düşen ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 15:36 Güncelleme: 05.09.2024 - 15:43
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        Bilecik'te şarampole düşen ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
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        BİLECİK(AA9- Bilecik'in Söğüt ilçesinde ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Nurgül K. (57) yönetimindeki 06 FS 1325 plakalı ticari araç, Borcak köyü girişinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü.

        112 Acil Çağrı Merkezine ihbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta yolcu olarak bulunan Selime K. (75), Abdullahcem A (55) ve Şükriye A. (54) yaralandı.

        Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Söğüt İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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