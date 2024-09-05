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        BŞEÜ Güzel Sanatlar Fakültesinde devir teslim töreni yapıldı

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı'na atanan Prof. Dr. Murat Yurdakul, görevi Prof. Dr. Kadir Sevim'den törenle devraldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 16:10 Güncelleme: 05.09.2024 - 16:51
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        BŞEÜ Güzel Sanatlar Fakültesinde devir teslim töreni yapıldı
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        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı'na atanan Prof. Dr. Murat Yurdakul, görevi Prof. Dr. Kadir Sevim'den törenle devraldı.

        Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ile Genel Sekreter Muhammet Büyük'ün de yer aldığı törende Kaplancıklı, geçmiş çalışmalarından dolayı Sevim'e teşekkür etti.

        Kaplancıklı, yeni görevinde Yurdakul'a başarılar diledi.

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