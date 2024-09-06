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        743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri başladı

        Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 743'üncüsü düzenlenen "Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri"nin açılış programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 14:49 Güncelleme: 06.09.2024 - 15:03
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        743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri başladı
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        Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 743'üncüsü düzenlenen "Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri"nin açılış programı gerçekleştirildi.

        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve diğer protokol üyeleri, Ertuğrul Gazi Türbesi'ne ziyarette bulunarak dua etti.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk Büyükleri Anıtı'na çelenk bırakıldı, halk oyunları gösterileri sunuldu.

        Akar, etkinliklerin açılışında yaptığı konuşmada, Türk milletinin tarihini bilmesinin önemini vurguladı.

        Bu konuda bilinçli olunması gerektiğini belirten Akar, "Sonuç çıkarmamız lazım, sadece bilgi değil. Bu sonuç da şu; kalemle kılıç beraber olacak. Birlikte çalışıldığı zaman çınardan fışkırırcasına gayet kolay oluyor. Bu çerçevede gerçekten bu bilince sahip olmamız lazım. Eğitim konusunda çok titiz olmamız lazım. Gençlerimize küçük yaşlardan itibaren tarih bilgisini vermemiz lazım." diye konuştu.

        Akar, bayrağa ve ülkeye sahip çıkılmasının önemine değinerek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

        ​​​​​​​Aygöl de Söğüt'ün, Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda çetin mücadelelere tanıklık ettiğini söyledi.

        Bu topraklar için ağır bedeller ödendiğini kaydeden Aygöl, "Bu yüzden sahip olduğumuz bu eşsiz toprakları canımız pahasına bile olsa sonsuza kadar korumak bizlerin vazifesidir. Sadece korumakla ecdadımıza olan görevimizi yerine getirmiş olmayız, aynı zamanda yaşatmalıyız da. Bugün bizi bir araya getiren en önemli unsur da Ertuğrul Gazi ruhunu, Kayı'nın töresini ve Türk'ün kültürünü yaşatma sevincidir." dedi.

        Aygöl, Ertuğrul Gazi'nin azmi, kararlığı ve yiğitliğinin Türk milletine ilham olarak yol gösterdiğini belirtti.

        Bu ilhamla Söğüt'ten filizlenmeye başlayan Osmanlı'nın koca bir çınara dönüşerek 3 kıtaya hükmettiğini anımsatan Aygöl, "Böylesine büyük bir medeniyetin temsilcileri olmak bizler için övünç sebebidir. 743 yıldır aralıksız kutladığımız Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'mizle, Kayı'nın beyi Ertuğrul Gazi nezdinde Türk büyüklerine saygılarımızı sunuyoruz." ifadesini kullandı.

        Karakeçili Yörük Türkmen Dernekleri Federasyonu Kurucu Genel Başkan Yardımcısı Fadime Uzun'un hitabının ardından "şifalı pilav" için kurban kesilmesiyle program sona erdi.

        Törene, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Jandarma Eğitim Komutanı Jandarma Tümgeneral Uğur Ertekin, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, MHP İl Başkanı Talha Özkan ile Yörük Türkmen temsilcileri katıldı.

        Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri, 8 Eylül'de yapılacak etkiliklerle sona erecek.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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