Söğüt'teki şenliklerde yurdun dört bir yanından gelen Yörükler törenle karşılandı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 743'üncüsü düzenlenen Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri, ikinci gün etkinlikleriyle devam ediyor.

Yurdun dört bir yanından gelen Yörükler, Söğüt Hükümet Konağı önünde törenle karşılandı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, törende yaptığı konuşmada, kültürlerini devam ettiren Yörükleri görmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Ertuğrul Gazi'nin Ahlat'tan Söğüt'e uzanan öyküsünün Osmanlı Devleti'nin ilk adımları olarak tarihte yerini aldığını hatırlatan Aygöl, "Osmanlı'nın torunları yüzyıllar boyunca, ecdadından aldığı öğütlerle hoşgörüyü, ahlakı ve erdemi, adım attığı bütün topraklara taşıyarak medeniyet tohumları ekmiştir. Söğüt, Türk'ün töresini, İslamiyet'in kutsal değerlerini kendine rehber edinen Ertuğrul Gazi'nin, kahraman Yörükleriyle otağını kurduğu ve Osmanlı'nın temellerinin atıldığı topraklardır." dedi.

Vali Aygöl, Osmanlı'nın dünyada örnek gösterilen medeni birikiminin Yörük kültüründen beslenerek Söğüt'ten etkilendiğini dile getirdi.

Şenliklerde her sene Yörüklerle hasret giderdiklerini vurgulayan Aygöl, "Her yıl, bir sonraki sene kutlanacak şenliklerin heyecanıyla daha da azimleniyoruz. Bu yüzden atasına sahip çıkan siz kıymetli Yörüklerimizle, Türkmenlerimizle bu meydanlarda buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir de milletlerin en büyük zenginliğinin birlik beraberlik olduğunu, bunun kıymetinin bilinmesi gerektiğini kaydederek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.