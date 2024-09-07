743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde sünnet şöleni düzenlendi

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen 743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında 25 çocuk için sünnet şöleni yapıldı.

Sultan 2. Bayezid Vakfının vakfiyesinin hayır şartı gereği 528 yıldır yaşatılan gelenek çerçevesinde, Ertuğrul Gazi Mescidi'nde (Kuyulu Mescit) gerçekleştirilen etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu.

Programda ayrıca bir ay önce Sakarya, Bilecik ve Yalova'daki devlet hastanelerinde sünnet edilen 25 çocuğa hediyeler verildi.

Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız, AA muhabirine, mescidin restorasyonunun 2023 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğünce yapıldığını söyledi. Kayıların ilk mescidi olan tarihi mekanda Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in sünnetinin de gerçekleştirildiğini belirten Yıldız, "Çocuklarımızın iyileşme süreçleri tamamlandı. İnşallah hepsi vatana millete bağlı evlatlar olarak yetişir. Çocuklar çok mutlu. Aynı zamanda Ertuğrul Gazi'yi bu kadim memlekette anmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Allah hayırlı uğurlu etsin." diye konuştu.