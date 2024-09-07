Küre köylüleri, Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde dağıtılacak "şifalı pilavı" pişirmeye başladı

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi tarafından 743 yıl önce başlatılan "toy" geleneği, Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşayan Yörük ve Türkmenleri, Söğüt ilçesinde buluşturuyor.

Gelenek doğrultusunda düzenlenen Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri, Söğüt'te yapılıyor.

İlçeye bağlı Küre köyünde, şenlikler kapsamında yarın dağıtılacak şifalı pilavın hazırlanmasına başlandı.

Son 32 yıldır Dursun Fakıh Türbesi'nin bulunduğu Küre köyünde pişirilen pilav için yaklaşık 4 ton bulgur, 2 ton et, 300 kilogram nohut ve 1 ton yağ kullanılıyor.

"Pilavı pişirmeden önce köy imamızın duasıyla işe başlıyoruz. Bu yılla birlikte 32 yıldır şifalı pilav pişiriyoruz. Yaklaşık 4 ton bulgur, 2 ton civarında et, 300 kilogram nohut ve 1 ton civarında yağı karıştırıp pilava çeviriyoruz. Geçmişte olduğu gibi hayırsever vatandaşlarımız tarafından küçükbaş hayvan bağışı da yapılıyor. Sabah saatlerine kadar köyümüzün kadınları, erkekleri yaklaşık 150-160 kazan pilav pişirecek. Bu da 100 bin kişinin üzerinde insana yetecek pilav oluyor. Söğüt başta olmak üzere Dursun Fakıh Türbesi'ni ziyarete gelen vatandaşlarımıza ikram ediyoruz."