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        İBB Başkanı İmamoğlu, "Bozüyük Kurtuluş Savaşı Anı Evi ve Seyir Terası" açılışına katıldı

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bilecik'te, "Bozüyük Kurtuluş Savaşı Anı Evi ve Seyir Terası" açılış törenine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 16:24 Güncelleme: 08.09.2024 - 16:45
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        İBB Başkanı İmamoğlu, "Bozüyük Kurtuluş Savaşı Anı Evi ve Seyir Terası" açılışına katıldı
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        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bilecik'te, "Bozüyük Kurtuluş Savaşı Anı Evi ve Seyir Terası" açılış törenine katıldı.

        İlçeye bağlı Yeşilkent Mahallesi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Bozüyük Belediyesi işbirliğiyle inşa edilen projenin açılış töreninde konuşan İmamoğlu, kendilerine önerilen bu projenin başlangıçta geniş bir hattı bulunduğunu ve kolay bir iş olmadığını söyledi.

        Projeye gösterdikleri özenin çok özel bir tarafının, milletin kendilerine bıraktığı kuvvetli anıları yaşamak ve yaşatmak olduğunu kaydeden İmamoğlu, "Buranın Bilecik'ten Bursa'ya, Bursa'dan Eskişehir'e bir geçiş yolu olması ve burada böyle bir ziyaret mekanının insanlara, hani 'dur yolcu' der gibi 'burayı bilmeden geçme der' gibi bir nokta olmasından ötürü çok önemsedik ve gerçekten önemli fedakarlıklarla, biraz da zor bir zaman diliminde burayı başarmanın ve burada sizlerle birlikte gururla açabilmenin onurunu yaşıyorum." diye konuştu.

        Bozüyük'ün, Kurtuluş Savaşı sürecinde çok önemli bir yeri olduğunu vurgulayan İmamoğlu, "Özellikle o savaşın seyrinde çok etkili bir dönem buralarda yaşandı. Mustafa Kemal Paşa, İsmet Paşa'ya, 'Siz sadece orada yalnız düşmanı değil, milletin makus talihini de yendiniz' demesi muazzam bir hatırlatma. Çünkü esir edilmek ve hatta tarihten silinmek istenen milletimiz burada ayağa kalktı ve hep birlikte geleceğine ve özgürlüğüne sahip çıktı." ifadesini kullandı.

        Tüm şehit ve gaziler için dua ettiğini dile getiren İmamoğlu, şunları kaydetti:

        "Açacağımız bu anı evi de onlara olan minnet duygumuzun anısınadır. Onun için bu güzel eseri burada hizmete geçirmek bizim için çok değerlidir. Tarihimizi bilmek, anlamak, hissetmek hepimizin görevi. Millet olabilmenin gereği. Osmanlı'nın son yüzyılı ile başlayıp İnönü Savaşlarının olduğu bu noktada sona eren o geri çekilme, savaşların kaybedildiği ortamın sona ermesi, o makus talihin sona ermesi anısıdır. Onun için bu anı evi gerçekten çok anlamlı ve güçlü bir mekan olmuştur. Geçerken buraya uğrayın. Mutlaka görün ve insanların burada ne büyük bir mücadele verdiğini hissedin. Bu ülkenin neler pahasına kurulduğunu, bugünleri ne zorluklarla gelindiğini gelin burada görün."

        Açılış töreninde, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve Boyüzük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu da birer konuşma yaptı.

        Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Bozüyük Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu, İmamoğlu'na hediye takdim etti. Program, açılışı yapılan anı evinin gezilmesiyle sona erdi.

        Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nı da makamında ziyaret eden İmamoğlu, Atatürk Parkı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

        İmamoğlu'na, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir ve CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz eşlik etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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