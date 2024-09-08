Bilecik'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan Süheyla İ. E. (71), Merve Ş. (26) ve Doruk Ş. (1) yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenişehir istikametinden Bilecik istikametine seyir halindeki Yunus Ş. (29) yönetimindeki 16 LUT 57 plakalı otomobil ile Pelitözü istikametinden Yenişehir kara yolu istikametine seyir halindeki Mustafa E. (78) idaresindeki 16 BJY 732 plakalı otomobil Pelitözü kavşağı mevkisinde çarpıştı.

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