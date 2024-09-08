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        Bilecik'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 17:17 Güncelleme: 08.09.2024 - 17:21
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        Bilecik'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Yenişehir istikametinden Bilecik istikametine seyir halindeki Yunus Ş. (29) yönetimindeki 16 LUT 57 plakalı otomobil ile Pelitözü istikametinden Yenişehir kara yolu istikametine seyir halindeki Mustafa E. (78) idaresindeki 16 BJY 732 plakalı otomobil Pelitözü kavşağı mevkisinde çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan Süheyla İ. E. (71), Merve Ş. (26) ve Doruk Ş. (1) yaralandı.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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