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        Bilecik İl Sağlık Müdüründen Söğüt'teki şenliklerde görev yapan sağlık personeline teşekkür

        Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, Söğüt ilçesinde 6-8 Eylül'de düzenlenen 743'üncü Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde görev alan sağlık personeli için teşekkür mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 13:51 Güncelleme: 09.09.2024 - 13:51
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        Bilecik İl Sağlık Müdüründen Söğüt'teki şenliklerde görev yapan sağlık personeline teşekkür
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        Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, Söğüt ilçesinde 6-8 Eylül'de düzenlenen 743'üncü Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde görev alan sağlık personeli için teşekkür mesajı yayımladı.

        Damkacı, mesajında, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin alanda 3 gün 24 saat görev yaptığını belirtti.

        Bilecik, Kütahya ve Eskişehir'den gelen Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi'ne (UMKE) bağlı personellerin 21 kişiye müdahalede bulunduğunu, bunlardan 17'sinin ise ambulansla çevre hastanelere yönlendirildiğini bildiren Damkacı, şunları kaydetti:

        "UMKE ve 112 Acil Sağlık personellerimiz, her türlü tıbbi duruma anında müdahale ederek özveri ve titizlikle çalıştı. Şenlikler boyunca vatandaşlarımızın yanında olarak sağlık hizmetini eksiksiz sundular. Bu tür etkinliklerde sağlığın güvencesi olma sorumluluğunu başarıyla yerine getiren tüm personelimize şükranlarımı sunuyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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