Bilecik'te otomobillerin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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