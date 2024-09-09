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        Bilecik'te otomobillerin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Bilecik'in Söğüt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 15:31 Güncelleme: 09.09.2024 - 16:17
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        Bilecik'te otomobillerin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Bilecik'in Söğüt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Ali Y (39) yönetimindeki 11 ABY 239 plakalı otomobil, Bozüyük-Söğüt karayolu Alibeydüzü köyü mevkiinde İbrahim A (40) idaresindeki 11 TC 859 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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