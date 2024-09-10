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        Bilecik'teki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 10:28 Güncelleme: 10.09.2024 - 10:55
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        Bilecik'teki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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        Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Hüseyin Baran D. (24) idaresindeki 11 AHH 499 plakalı ticari taksi, Bilecik-Yenişehir kara yolunda aracın lastiğinin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje girdi.

        Kazada, araçta yolcu olarak bulunan İlyas Ö (54), Mücahit Y. (28) ile Şenol K. (59) yaralandı.

        112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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