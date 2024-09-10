Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te asayiş

        Bilecik'te 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 10:58 Güncelleme: 10.09.2024 - 10:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te asayiş
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik'te 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Çalışmalarda, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        - Üzerinde sentetik uyuşturucu bulunan zanlı hakkında işlem yapıldı

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan araç ile sürücüsünün üzerinde arama yapıldı.

        Üzerinde 5,36 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilen zanlı hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı! 35 soru!
        Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı! 35 soru!
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne Körfez cezası: 1,8 milyon
        İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne Körfez cezası: 1,8 milyon
        11 aydır süren savaşta Netanyahu'nun çıkmazı
        11 aydır süren savaşta Netanyahu'nun çıkmazı
        İşsizlik temmuzda yüzde 8,8 oldu
        İşsizlik temmuzda yüzde 8,8 oldu
        Hayata yüzmeyle tutundu!
        Hayata yüzmeyle tutundu!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        İstanbul'da vahşet! Baba ile kızı öldürüldü!
        İstanbul'da vahşet! Baba ile kızı öldürüldü!
        Mehmet Ayan yazdı: 1'e 444'ten fazlası
        Mehmet Ayan yazdı: 1'e 444'ten fazlası
        "Bizi affetmesinler"
        "Bizi affetmesinler"
        HT Spor bugün yayında!
        HT Spor bugün yayında!
        Damadına ev de almış! Kahvaltıda cinayet!
        Damadına ev de almış! Kahvaltıda cinayet!
        Trimester ne demek?
        Trimester ne demek?
        Beklenen iPhone 16 tanıtıldı!
        Beklenen iPhone 16 tanıtıldı!
        Kate Middleton tedavisinin tamamlandığını duyurdu
        Kate Middleton tedavisinin tamamlandığını duyurdu
        Kendileri kadar CV’leri de güzel
        Kendileri kadar CV’leri de güzel
        İzmir'de Kerem şov!
        İzmir'de Kerem şov!
        Gece geç uyuyanlarda tip 2 diyabet riski daha yüksek
        Gece geç uyuyanlarda tip 2 diyabet riski daha yüksek
        Bitmeyen çekişme: Anneler ve kızları
        Bitmeyen çekişme: Anneler ve kızları
        Mourinho HT SPOR'da!
        Mourinho HT SPOR'da!

        Benzer Haberler

        Bilecik'teki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Bilecik'teki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Bilecik'te otomobillerin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Bilecik'te otomobillerin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Bilecik'te asayiş
        Bilecik'te asayiş
        Bilecik İl Sağlık Müdüründen Söğüt'teki şenliklerde görev yapan sağlık pers...
        Bilecik İl Sağlık Müdüründen Söğüt'teki şenliklerde görev yapan sağlık pers...
        Ekrem İmamoğlu: Başkomutana teşekkür ediyorlar, bunun nesi suç
        Ekrem İmamoğlu: Başkomutana teşekkür ediyorlar, bunun nesi suç
        Cevdet Yılmaz: Farklılıklarımız üzerinden bizleri ayırmaya çalışanlara geçi...
        Cevdet Yılmaz: Farklılıklarımız üzerinden bizleri ayırmaya çalışanlara geçi...