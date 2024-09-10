Bilecik'te asayiş
Bilecik'te 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.
Bilecik'te 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Çalışmalarda, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
- Üzerinde sentetik uyuşturucu bulunan zanlı hakkında işlem yapıldı
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan araç ile sürücüsünün üzerinde arama yapıldı.
Üzerinde 5,36 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilen zanlı hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.
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