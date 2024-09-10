Bilecik'te seyir halinde lastiği patlayan araçtaki 4 kişi yaralandı

Kazada yaralanan sürücü Hüseyin B. ile yolcular İlyas Ö, Mücahit Y. ve Şenol K, ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Olaya ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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