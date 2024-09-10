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        Bilecik'te seyir halinde lastiği patlayan araçtaki 4 kişi yaralandı

        Bilecik'te lastiği patlayan aracın refüje düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 12:15 Güncelleme: 10.09.2024 - 12:15
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        Bilecik'te seyir halinde lastiği patlayan araçtaki 4 kişi yaralandı
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        Bilecik'te lastiği patlayan aracın refüje düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Bursa-Bilecik kara yolunda seyreden Hüseyin B. idaresindeki 11 AAH 499 plakalı aracın, Pelitözü Kavşağı yakınlarında lastiği patladı.

        Kontrolden çıkan araç savrularak refüje düştü.

        Olaya ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü Hüseyin B. ile yolcular İlyas Ö, Mücahit Y. ve Şenol K, ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, aracın çekiciyle yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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