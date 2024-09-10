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        Osmaneli'de ilköğretim haftası kutlandı

        Bilecik'in Osmaneli İlçesinde "İlköğretim Haftası" Dolayısıyla Tören Düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 13:32 Güncelleme: 10.09.2024 - 13:33
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        Osmaneli'de ilköğretim haftası kutlandı
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        Bilecik'in Osmaneli İlçesinde "İlköğretim Haftası" Dolayısıyla Tören Düzenlendi

        Hükümet Konağı önündeki törende Atatürk Anıtı’na İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş tarafından çelenk sunuldu. Etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, program Osmaneli İlkokulu bahçesinde devam etti.

        Okul Bahçesindeki programa Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Bekir Torun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş, Okul müdürleri öğretmenler ve veliler katıldı. Okul Bahçesindeki programda öğrenciler günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptılar, şiirlerini okumalarının ardından 4. sınıf öğrencilerinin okula yeni başlayan öğrencilere Bayrak devir tesliminden sonra program sona erdi.

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        Okul bahçesindeki Törenin ardından Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Bekir Torun ve protokol üyeleri okulda incelemelerde bulundu. Sınıfları gezen Kaymakam Ünal bir müddet öğrencilerle sohbet etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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