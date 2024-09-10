Pazaryeri İlçesinde KETEM Aracıyla Kanser Taraması Yapılıyor

–Bilecik’in Pazaryeri Devlet Hastanesi bahçesinde Bilecik Sağlık Müdürlüğü KETEM birimine ait araçta ücretsiz mamografi çekimi gerçekleştirildi

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü tarafından başlatılan uygulama kapsamında Pazaryeri ilçesinde her ay rutin olarak KETEM aracıyla kanser taraması yapılıyor.

Pazaryeri Devlet Hastanesi bahçesinde gerçekleştirilen ücretsiz mamografi çekimi ile meme kanserinin erken teşhisi ve tedavisi sağlanıyor.

İl Sağlık Müdürlüğünce başlatılan uygulama kapsamında KETEM aracı her ay rutin olarak Pazaryeri ilçesinde kanser taraması yapıyor.