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        Bilecik'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

        Bilecik'te, çeşitli suçlardan haklarında 3 yıl 6 ay ve 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 2 hükümlü yakalanarak cezaevine konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 09:52 Güncelleme: 11.09.2024 - 10:03
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        Bilecik'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı
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        Bilecik'te, çeşitli suçlardan haklarında 3 yıl 6 ay ve 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 2 hükümlü yakalanarak cezaevine konuldu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Çalışmalarda, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan 3 yıl 6 ay ile "yabancıyı ülkeye sokma veya ülkede kalmasına imkan sağlama" suçundan 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüler yakalandı.

        Ayrıca, 9 yıl 4 ay hapis cezası olan firari hükümlünün aynı suçtan Bitlis 1. Asliye Ceza Mahkemesince arandığı ve kardeşinin kimliğini kullandığı anlaşıldı. Bu sebeple, firari hükümlü hakkında "başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması" suçundan yasal işlem başlatıldı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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