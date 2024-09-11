Bilecik'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

Bilecik'te, çeşitli suçlardan haklarında 3 yıl 6 ay ve 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 2 hükümlü yakalanarak cezaevine konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Çalışmalarda, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan 3 yıl 6 ay ile "yabancıyı ülkeye sokma veya ülkede kalmasına imkan sağlama" suçundan 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüler yakalandı.