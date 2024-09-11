BŞEÜ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesinde devir teslim töreni yapıldı
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığına atanan Prof. Dr. Bahadır Sayıncı, görevi Prof. Dr. Abdulbaki Bilgiç'ten törenle devraldı.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığına atanan Prof. Dr. Bahadır Sayıncı, görevi Prof. Dr. Abdulbaki Bilgiç'ten törenle devraldı.
Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ile üniversite yönetiminin yer aldığı törende Kaplancıklı, geçmiş çalışmalarından dolayı Bilgiç'e teşekkür etti.
Kaplancıklı, daha sonra Sayıncı'ya yeni görevinde başarılar diledi.
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