Pazaryeri'nde TARSİM bilgilendirme toplantısı yapıldı

Bilecik’in Pazaryeri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile TARSİM Bursa Bölge Müdürlüğü işbirliğinde, üreticilere yönelik Devlet Destekli Tarım Sigortaları tanıtım ve bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Pazaryeri Belediyesi Kültür Merkezi Salonu'ndaki toplantıda, üreticiler Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi'nin işleyişi ve 2024 yılı uygulamaları hakkında bilgiler verildi.

Her yıl yaşanan dolu, sel gibi olaylardan dolayı yapılan bilgilendirme toplantısında, TARSİM Bursa Bölge Müdürü Mustafa Değer tarafından çiftçilere Tarım Sigortaları Havuzu 2024 yılı uygulamaları, bitkisel ürün ve hayvan hayat sigortaları hakkında katılımcılar bilgilendirildi.