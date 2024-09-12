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        Pazaryeri'nde TARSİM bilgilendirme toplantısı yapıldı

        Bilecik'in Pazaryeri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile TARSİM Bursa Bölge Müdürlüğü işbirliğinde, üreticilere yönelik Devlet Destekli Tarım Sigortaları tanıtım ve bilgilendirme toplantısı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 09:14 Güncelleme: 12.09.2024 - 09:16
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        Pazaryeri'nde TARSİM bilgilendirme toplantısı yapıldı
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        Bilecik’in Pazaryeri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile TARSİM Bursa Bölge Müdürlüğü işbirliğinde, üreticilere yönelik Devlet Destekli Tarım Sigortaları tanıtım ve bilgilendirme toplantısı düzenledi.

        Pazaryeri Belediyesi Kültür Merkezi Salonu'ndaki toplantıda, üreticiler Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi'nin işleyişi ve 2024 yılı uygulamaları hakkında bilgiler verildi.

        Her yıl yaşanan dolu, sel gibi olaylardan dolayı yapılan bilgilendirme toplantısında, TARSİM Bursa Bölge Müdürü Mustafa Değer tarafından çiftçilere Tarım Sigortaları Havuzu 2024 yılı uygulamaları, bitkisel ürün ve hayvan hayat sigortaları hakkında katılımcılar bilgilendirildi.

        Detaylı bilgilendirmenin ardından çiftçilerin sorularının cevaplandırılması ile sona eren toplantıya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Sert, ziraat mühendisleri ile çiftçiler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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