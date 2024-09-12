Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Türkiye Yüzyılı Işığında Bilecik Bilim Şenliği başladı

        Bilecik'te, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Işığında Bilecik Bilim Şenliği"nin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 12:20 Güncelleme: 12.09.2024 - 12:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye Yüzyılı Işığında Bilecik Bilim Şenliği başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik'te, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Işığında Bilecik Bilim Şenliği"nin açılışı yapıldı.

        Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı ile Bilecik Eğitimde Nitelik ve Vizyon (BİL-EN) Programı kapsamında Bilecik Öğretmenevi'nin bahçesindeki etkinlikte, lise ve ortaokul öğrencileri "Üretimin Yüzyılı", "Değerlerin Yüzyılı", Gençliğin Yüzyılı" ve "Dijitalin Yüzyılı" temalarında ürettikleri çalışmalarını sergiledi.

        Organizasyonda gerçekleştirilecek 24 atölye, 30 etkinlik, 4 seminer ve yarışmaya, yaklaşık 10 bin öğrencinin katılım sağlaması planlanıyor.

        Bilim Şenliği Koordinasyon Ekibi Üyesi Kayhan Doğru, açılışta yaptığı konuşmada, TÜBİTAK'ın yıllardır öğretmen ve öğrenci projelerine yönelik desteğiyle eğitime büyük katkısının bulunduğunu söyledi.

        "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusundaki temalarla kurgulanan şenliğin, 700 başvurudan kabul edilen 50 proje arasına girerek en iyi 3'üncü proje seçildiğini vurgulayan Doğru, "Şehrimizde yaklaşık bir yıldır uygulanmakta olan BİL-EN Programı'nın temel amacı, öğrencilerimizi akademik başarı hedeflerinin yanı sıra teknolojiyi doğru kullanan, milli ve manevi değerlere sahip, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle kendini geliştiren niteliğe kavuşturmaktır. Böylece BİL-EN Programı'mızın hedeflerine uygun faaliyet gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

        Konuşmanın ardından organizasyonun açılış kurdelesi kesildi, katılımcılar proje atölyelerini ziyaret etti.

        Açılışına Bilecik Vali Yardımcısı Akın Ağca, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çobanoğlu, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali Artun, İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı, İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, okul müdürleri, öğretmenler ile öğrencilerin katıldığı şenlik, 14 Eylül'de sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şaşırtan olay! Avukat 30 bin hapla yakalandı!
        Şaşırtan olay! Avukat 30 bin hapla yakalandı!
        Bakan Bolat'tan ev sahipleri ve emlakçılara uyarı
        Bakan Bolat'tan ev sahipleri ve emlakçılara uyarı
        Eşinin fotoğraflarıyla 'şantaj' iddiası kanlı bitti!
        Eşinin fotoğraflarıyla 'şantaj' iddiası kanlı bitti!
        "Aşırı sağın sureti farklı, söylemi farklı"
        "Aşırı sağın sureti farklı, söylemi farklı"
        Zalewski tamam sıra Roma'da!
        Zalewski tamam sıra Roma'da!
        Yakınını öldürüp tarlaya gömdü! Soranlara "Hacca gitti" dedi!
        Yakınını öldürüp tarlaya gömdü! Soranlara "Hacca gitti" dedi!
        Tutuklanan Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi kan dondurdu
        Tutuklanan Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi kan dondurdu
        İtirafçı Nevzat'ın yalanı amca Salim'in ifadesinde ortaya çıktı!
        İtirafçı Nevzat'ın yalanı amca Salim'in ifadesinde ortaya çıktı!
        Narin cinayetinin şüphelileri adliyede!
        Narin cinayetinin şüphelileri adliyede!
        Semih oynamazsa iki ihtimal
        Semih oynamazsa iki ihtimal
        Sosyal medyanın 27 yıllık serüveni!
        Sosyal medyanın 27 yıllık serüveni!
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon değerlendirmesi
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon değerlendirmesi
        Biden Trump şapkası taktı
        Biden Trump şapkası taktı
        Yeni kraliçe bir doktor
        Yeni kraliçe bir doktor
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Ortak Türk alfabesi nasıl olacak?
        Ortak Türk alfabesi nasıl olacak?
        Şeytan Sofrası'nın gizemli hikayesi...
        Şeytan Sofrası'nın gizemli hikayesi...
        İntihardan kurtardı
        İntihardan kurtardı
        Şans oyunundan da umudu kesiyoruz
        Şans oyunundan da umudu kesiyoruz
        "Birçok oyuncunun başına gelebilir"
        "Birçok oyuncunun başına gelebilir"

        Benzer Haberler

        Bilecik'te hara kuran girişimci, yarış atı yetiştiriyor
        Bilecik'te hara kuran girişimci, yarış atı yetiştiriyor
        Pazaryeri'nde TARSİM bilgilendirme toplantısı yapıldı
        Pazaryeri'nde TARSİM bilgilendirme toplantısı yapıldı
        BŞEÜ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesinde devir teslim töreni yapıldı
        BŞEÜ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesinde devir teslim töreni yapıldı
        Bilecik'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı
        Bilecik'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı
        Pazaryeri İlçesinde KETEM Aracıyla Kanser Taraması Yapılıyor
        Pazaryeri İlçesinde KETEM Aracıyla Kanser Taraması Yapılıyor
        Osmaneli'de ilköğretim haftası kutlandı
        Osmaneli'de ilköğretim haftası kutlandı