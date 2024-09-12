Türkiye Yüzyılı Işığında Bilecik Bilim Şenliği başladı

Bilecik'te, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Işığında Bilecik Bilim Şenliği"nin açılışı yapıldı.

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı ile Bilecik Eğitimde Nitelik ve Vizyon (BİL-EN) Programı kapsamında Bilecik Öğretmenevi'nin bahçesindeki etkinlikte, lise ve ortaokul öğrencileri "Üretimin Yüzyılı", "Değerlerin Yüzyılı", Gençliğin Yüzyılı" ve "Dijitalin Yüzyılı" temalarında ürettikleri çalışmalarını sergiledi.

Organizasyonda gerçekleştirilecek 24 atölye, 30 etkinlik, 4 seminer ve yarışmaya, yaklaşık 10 bin öğrencinin katılım sağlaması planlanıyor. Bilim Şenliği Koordinasyon Ekibi Üyesi Kayhan Doğru, açılışta yaptığı konuşmada, TÜBİTAK'ın yıllardır öğretmen ve öğrenci projelerine yönelik desteğiyle eğitime büyük katkısının bulunduğunu söyledi. "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusundaki temalarla kurgulanan şenliğin, 700 başvurudan kabul edilen 50 proje arasına girerek en iyi 3'üncü proje seçildiğini vurgulayan Doğru, "Şehrimizde yaklaşık bir yıldır uygulanmakta olan BİL-EN Programı'nın temel amacı, öğrencilerimizi akademik başarı hedeflerinin yanı sıra teknolojiyi doğru kullanan, milli ve manevi değerlere sahip, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle kendini geliştiren niteliğe kavuşturmaktır. Böylece BİL-EN Programı'mızın hedeflerine uygun faaliyet gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.