Pazaryeri'nde 2024-2025 İlköğretim Haftası kutlandı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde İlköğretim Haftası düzenlenen törenle kutlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci tarafından Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtına çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Pazaryeri Beşeylül İlkokulu’nda devam eden etkinlikte, sınıf öğretmeni Derya Pehlivan, yaptığı konuşmada, "Yeni bir eğitim öğretim yılının ilk gününde biz öğretmenler ülkemizin geleceği çocuklarımızla birlikte olmanın gururunu yaşıyoruz. Amacımız büyük önderin dediği gibi fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, dinamik özgüvenli bir nesil yetiştirmektir. 2024-2025 Eğitim ve Öğretim yılı hepimiz için kutlu olsun.” dedi.