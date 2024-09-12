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        Pazaryeri'nde 2024-2025 İlköğretim Haftası kutlandı

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde İlköğretim Haftası düzenlenen törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 12:41 Güncelleme: 12.09.2024 - 12:42
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        Pazaryeri'nde 2024-2025 İlköğretim Haftası kutlandı
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        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde İlköğretim Haftası düzenlenen törenle kutlandı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci tarafından Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtına çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Pazaryeri Beşeylül İlkokulu’nda devam eden etkinlikte, sınıf öğretmeni Derya Pehlivan, yaptığı konuşmada, "Yeni bir eğitim öğretim yılının ilk gününde biz öğretmenler ülkemizin geleceği çocuklarımızla birlikte olmanın gururunu yaşıyoruz. Amacımız büyük önderin dediği gibi fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, dinamik özgüvenli bir nesil yetiştirmektir. 2024-2025 Eğitim ve Öğretim yılı hepimiz için kutlu olsun.” dedi.

        Daha sonra öğrenciler tarafından şiirler okundu ve gösteriler sunuldu. İlkokula yeni başlayan öğrencilere kaymakam ve belediye başkanı tarafından hediye verildi.

        Törene Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul, AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Karabey, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler ile veliler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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