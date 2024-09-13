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        Edebali Havzası Tanıtım ve Karşılama Projesi'nin ön onayı alındı

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bursa'da düzenlenen, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 09:03 Güncelleme: 13.09.2024 - 09:05
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        Edebali Havzası Tanıtım ve Karşılama Projesi'nin ön onayı alındı
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        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bursa'da düzenlenen, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bursa Valisi Erol Ayyıldız başkanlığında gerçekleştirilen, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ile yönetim kurulu üyelerinin yer aldığı toplantıda Aygöl, "Edebali Havzası Tanıtım ve Karşılama Projesi"nin BEBKA Yönetim Kurulunca ön onayının alındığını bildirdi.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığındaki sürecin ardından gerekli çalışmalara başlanacağını kaydeden Aygöl, projenin kente "hayırlı uğurlu olmasını" diledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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