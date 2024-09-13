Edebali Havzası Tanıtım ve Karşılama Projesi'nin ön onayı alındı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bursa Valisi Erol Ayyıldız başkanlığında gerçekleştirilen, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ile yönetim kurulu üyelerinin yer aldığı toplantıda Aygöl, "Edebali Havzası Tanıtım ve Karşılama Projesi"nin BEBKA Yönetim Kurulunca ön onayının alındığını bildirdi.

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