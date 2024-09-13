Bilecik'te valizlerini adliye otoparkında unutunca arandığı anlaşılan şüpheli gözaltına alındı
Bilecik'te adliye otoparkında unutulan şüpheli valizlerin sahibi, arandığının anlaşılması üzerine gözaltına alındı.
Bilecik'te adliye otoparkında unutulan şüpheli valizlerin sahibi, arandığının anlaşılması üzerine gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bilecik Adliyesi'nin otoparkında sahipsiz 3 valiz olduğunu fark etti.
Çevrede güvenlik önlemi alan polislerin, bomba inceleme ve imha ekiplerini beklediği sırada valizlerin sahibi geldi.
Ekiplerce yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında, valizlerin sahibinin "taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan arandığı ve çok sayıda suç kaydının olduğu belirlendi.
Üzerinde 18,27 gram sentetik uyuşturucu da ele geçirilen zanlı gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatıldı.
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