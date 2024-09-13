Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te valizlerini adliye otoparkında unutunca arandığı anlaşılan şüpheli gözaltına alındı

        Bilecik'te adliye otoparkında unutulan şüpheli valizlerin sahibi, arandığının anlaşılması üzerine gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 12:55 Güncelleme: 13.09.2024 - 13:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te valizlerini adliye otoparkında unutunca arandığı anlaşılan şüpheli gözaltına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik'te adliye otoparkında unutulan şüpheli valizlerin sahibi, arandığının anlaşılması üzerine gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bilecik Adliyesi'nin otoparkında sahipsiz 3 valiz olduğunu fark etti.

        Çevrede güvenlik önlemi alan polislerin, bomba inceleme ve imha ekiplerini beklediği sırada valizlerin sahibi geldi.

        Ekiplerce yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında, valizlerin sahibinin "taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan arandığı ve çok sayıda suç kaydının olduğu belirlendi.

        Üzerinde 18,27 gram sentetik uyuşturucu da ele geçirilen zanlı gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Savcıdan anne Yüksel ve yenge Maşallah'a ilişki sorusu!
        Savcıdan anne Yüksel ve yenge Maşallah'a ilişki sorusu!
        Kızı kâbus sanmıştı! Fadim'in katili yakalandı
        Kızı kâbus sanmıştı! Fadim'in katili yakalandı
        Cinayet davası sonrası adliyede "zılgıt" kavgası!
        Cinayet davası sonrası adliyede "zılgıt" kavgası!
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        Kız arkadaşı ile birlikteliğine izin verilmeyince cinayet işledi!
        Kız arkadaşı ile birlikteliğine izin verilmeyince cinayet işledi!
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Tayland'da yeni hükümet vatandaşlarına 296 dolar dağıtıyor
        Tayland'da yeni hükümet vatandaşlarına 296 dolar dağıtıyor
        Borsayı yedi bitirdiler
        Borsayı yedi bitirdiler
        Kuzey Kore ilk defa duyurdu!
        Kuzey Kore ilk defa duyurdu!
        İdil Bilgen üzerinden 6 yıllık hesap
        İdil Bilgen üzerinden 6 yıllık hesap
        Tutuklu amca Salim Güran’ın eşinden çarpıcı ifade!
        Tutuklu amca Salim Güran’ın eşinden çarpıcı ifade!
        Narin Güran cinayetinde 8 zanlı daha tutuklandı
        Narin Güran cinayetinde 8 zanlı daha tutuklandı
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Bu resimlerde ters giden bir şeyler var!
        Bu resimlerde ters giden bir şeyler var!
        Tekirdağ'da "Sıla bebek" dehşeti! Durumu ciddi ve stabil! 5 tutuklama
        Tekirdağ'da "Sıla bebek" dehşeti! Durumu ciddi ve stabil! 5 tutuklama
        Zalewski zora girdi, hedef Lauriente!
        Zalewski zora girdi, hedef Lauriente!
        Servislerde tavan delindi
        Servislerde tavan delindi
        Netanyahu bu fırtınadan çıkabilecek mi?
        Netanyahu bu fırtınadan çıkabilecek mi?
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar

        Benzer Haberler

        Edebali Havzası Tanıtım ve Karşılama Projesi'nin ön onayı alındı
        Edebali Havzası Tanıtım ve Karşılama Projesi'nin ön onayı alındı
        Pazaryeri'nde 2024-2025 İlköğretim Haftası kutlandı
        Pazaryeri'nde 2024-2025 İlköğretim Haftası kutlandı
        Türkiye Yüzyılı Işığında Bilecik Bilim Şenliği başladı
        Türkiye Yüzyılı Işığında Bilecik Bilim Şenliği başladı
        Bilecik'te hara kuran girişimci, yarış atı yetiştiriyor
        Bilecik'te hara kuran girişimci, yarış atı yetiştiriyor
        Pazaryeri'nde TARSİM bilgilendirme toplantısı yapıldı
        Pazaryeri'nde TARSİM bilgilendirme toplantısı yapıldı
        BŞEÜ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesinde devir teslim töreni yapıldı
        BŞEÜ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesinde devir teslim töreni yapıldı